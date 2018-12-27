0553 313 94 23

Kağıt toplayıcıları artık üniforma giyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında yılbaşından itibaren belediyeler sayıları 2 milyonu bulan kağıt toplayıcıları ile iş birliği yapacak. Kağıt toplayıcıları artık üniforma giyerek çalışacak.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:42
Kağıt toplayıcıları artık üniforma giyecek

Belediyeler kağıt toplayıcılarıyla iş birliğine gidiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt toplayıcıları artık üniforma giyerek çalışacak. Kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hale getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

Yılbaşından itibaren kanuni hale gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi genişliyor. Projeye 81 ildeki kamu kurumlarının eklenmesinin ardından, yılbaşından itibaren sokaklardaki kağıt toplayıcıları da dâhil edilecek. Sayıları aileleriyle birlikte 2 milyonu bulan kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hâle getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

Sokaklarda üniforma giyip çalışacaklar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yılbaşından itibaren belediyeler, Sıfır Atık Projesi için kağıt toplayıcıları ile iş birliği yapacak. Bu kapsamda kağıt toplayıcılarının insani şartlarda çalışması için adımlar atılacak. Sokaklarda üniforma giyerek çalışacak olan kağıt toplayıcılarının kim oldukları ve nerede çalıştıkları belli olacak.

"Geçmişte bizim için en büyük tehlike zabıtalardı"

Yeni yönetmeliği değerlendiren Kağıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman "Geçmişte bizler için sokaktaki en büyük tehlike zabıtalardı. Bizlere 'Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var' diyorlardı. Zabıtalar artık bunu söyleyemeyecek. Yönetmelikle bizler de Sıfır Atık Sistemi'ne entegre edileceğiz" dedi.

Bakanlık 2023 yılına kadar 2 milyar 145 milyon destek sağlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katı Atık Programı kapsamında 2023 yılına kadar belediyelere toplam 2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlayacak. Böylece belediyeler en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımlarını yaparken çevresel yükümlülüklerini de yerine getirecek.erlendiren Kağıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman "Geçmişte bizler için sokaktaki en büyük tehlike zabıtalardı. Bizlere 'Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var' diyorlardı. Zabıtalar artık bunu söyleyemeyecek. Yönetmelikle bizler de Sıfır Atık Sistemi'ne entegre edileceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:42
  1. kağıt
  2. tek tip kıyafet
  3. kağıt toplayıcıları
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. Sıfır Atık Projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyete müracaatta limit güncellemesi
    1. Heyete müracaatta limit güncellemesi
    2. Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu!..
    3. "Bankaların reel sektöre daha fazla..
    4. Atiker Konyaspor ilk yarıdan memnun
    5. Teşvikler iş dünyasını sevindirdi
    6. Avrupa borsaları
    7. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    8. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    9. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    10. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    11. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    12. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    13. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    14. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    15. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    16. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    17. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    18. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    19. "İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!"
    20. İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu