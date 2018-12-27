Kağıt toplayıcıları artık üniforma giyecek

Belediyeler kağıt toplayıcılarıyla iş birliğine gidiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt toplayıcıları artık üniforma giyerek çalışacak. Kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hale getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

Yılbaşından itibaren kanuni hale gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi genişliyor. Projeye 81 ildeki kamu kurumlarının eklenmesinin ardından, yılbaşından itibaren sokaklardaki kağıt toplayıcıları da dâhil edilecek. Sayıları aileleriyle birlikte 2 milyonu bulan kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hâle getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

Sokaklarda üniforma giyip çalışacaklar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yılbaşından itibaren belediyeler, Sıfır Atık Projesi için kağıt toplayıcıları ile iş birliği yapacak. Bu kapsamda kağıt toplayıcılarının insani şartlarda çalışması için adımlar atılacak. Sokaklarda üniforma giyerek çalışacak olan kağıt toplayıcılarının kim oldukları ve nerede çalıştıkları belli olacak.

"Geçmişte bizim için en büyük tehlike zabıtalardı"

Yeni yönetmeliği değerlendiren Kağıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman "Geçmişte bizler için sokaktaki en büyük tehlike zabıtalardı. Bizlere 'Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var' diyorlardı. Zabıtalar artık bunu söyleyemeyecek. Yönetmelikle bizler de Sıfır Atık Sistemi'ne entegre edileceğiz" dedi.

Bakanlık 2023 yılına kadar 2 milyar 145 milyon destek sağlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katı Atık Programı kapsamında 2023 yılına kadar belediyelere toplam 2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlayacak. Böylece belediyeler en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımlarını yaparken çevresel yükümlülüklerini de yerine getirecek.erlendiren Kağıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman "Geçmişte bizler için sokaktaki en büyük tehlike zabıtalardı. Bizlere 'Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var' diyorlardı. Zabıtalar artık bunu söyleyemeyecek. Yönetmelikle bizler de Sıfır Atık Sistemi'ne entegre edileceğiz" dedi.