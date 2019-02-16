Kandıra'da gemi karaya oturdu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya otururken, mürettebat kıyıya çıkarıldı.16 Şubat 2019 Cumartesi 09:07
Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.
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