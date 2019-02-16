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Kandıra'da gemi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya otururken, mürettebat kıyıya çıkarıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:07
Kandıra'da gemi karaya oturdu

Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:07
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