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Bu görüntü hiç hoş değil!

Gazetemiz okurlarından Cemal Elitaş, rahatsız olduğu sokaklara çöp atılması konusunda görüşlerini bizimle paylaştı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:44
Bu görüntü hiç hoş değil!

CEMAL ELİTAŞ

Memleketimden, halkımdan daha doğrusu bu her tarafa atılan çöpten utanıyorum.

Çekirdek kabuğundan bahsetmiyorum bile.

Almanya’da yaşıyorum ama temizliğin bununla alakası yok.

Eğitim şart diyeceğim ama ne alakası var, insan olsak, biraz da düşünsek ve temiz olsak yeter.

Müslümanız elhamdülillah diyoruz, her tarafımız pislik. 5 metre ileride çöp bidonu olduğu halde, (tabii ki çöp konteynerleri olmayan yerler de çok) demek ki daha sık  çöp kutusu koymak lazım. Lütfen sizler de hükümete baskı yapın, mutlaka ama mutlaka her çeşit kutuda, tenekede, şişede depozitoya geçelim. Müslüman olarak insanlığımdan utanıyorum.

Demek ki halkımızı cezalarla eğiteceğiz, yapalım o zaman...

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:44
  1. Almanya
  2. çöp konteynerleri
  3. çöp bidonu
  4. Çekirdek kabuğu

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