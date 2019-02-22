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Bu görüntü çok şey anlatıyor! Katil Esed Putin' 'bekçi' oldu

Suriye’de binlerce masumu katleden Esed’in Rusya Devlet Başkanı Putin’in Lazkiye ziyareti sırasında adeta ‘bekçilik’ görevi gördüğünü ortaya koyan bir fotoğraf ortaya çıktı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:16
Bu görüntü çok şey anlatıyor! Katil Esed Putin' 'bekçi' oldu

Suriye’de yıllardır çocuk, yaşlı ve kadın demeden binlerce masumu katleden Beşar Esed’in maşa olduğunu ortaya koyan bir görüntü ortaya çıktı. Rusya ve İran’ın desteğini arkasına alarak katliamlara devam eden Esed hakkında son dönemde ‘Suriye’deki savaşı kazandı’ şeklinde ifadeler kullanırken, ortaya çıkan şok görüntü gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Esed, Putin’e bekçi oldu

Geçtiğimiz dönemde Lazkiye’de Rus askeri üssünü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, burada Rus askerlere bir konuşma yaptı. Konuşmanın yapıldığı alanda Rusya ve Suriye bayrağının yan yana asıldığı görülürken, kendini meşru devlet başkanı gören katil Esed’in birkaç askerle beraber Putin’in arkasında bekleyerek adeta Putin’e adeta ‘bekçilik’ yaptığı ve ezik hali objektiflere yansıdı.

Rusya ve İran’ın kendisine verdiği destekle Suriye’de kan kusan Esed hakkında son dönemde ‘Suriye savaşını kazandı’ şeklinde yorumlar yapılırken, ortaya çıkan bu görüntü; savaşın kimler adına yürütüldüğü, kimler tarafından yöneltildiği ve kimlerin savaştan çıkar sağladığı gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:16
  1. Beşar Esed
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. İran

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