Bilecik'te çakallar şehre indi

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre indi.

9 çakal o anda yoldan geçen vatandaşı görünce kaçarken, çakallardan sadece biri görüntülenebildi. Yola çıkan çakallar araç ve insanlar nedeniyle geldiği yoldan geri dönerken, cep telefonu kamerası ile görüntülen çakal yolda bulduğu çöp poşetinin içindeki yiyeceği yemeye devam etti. Karnını doyuran çakal diğerleri gibi geldiği yoldan geri gitti.