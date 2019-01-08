0553 313 94 23

Bilecik'te çakallar şehre indi

Bilecik'te aç kalan çakallar şehre indi. Çakalları gören bir vatandaş, cep telefonuna sarıldı.

08 Ocak 2019 Salı 16:02
Bilecik'te çakallar şehre indi

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre indi.

9 çakal o anda yoldan geçen vatandaşı görünce kaçarken, çakallardan sadece biri görüntülenebildi. Yola çıkan çakallar araç ve insanlar nedeniyle geldiği yoldan geri dönerken, cep telefonu kamerası ile görüntülen çakal yolda bulduğu çöp poşetinin içindeki yiyeceği yemeye devam etti. Karnını doyuran çakal diğerleri gibi geldiği yoldan geri gitti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:02
  1. Bilecik
  2. aç kalan çakal
  3. çakallar şehre indi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun açıklarında batan gemi
    1. Samsun açıklarında batan gemi
    2. Şanlıurfa'da silahlı banka soygunu!
    3. Bu görüntü Bilecik'te çekildi!
    4. İtalya ve Fransa arasında sarı..
    5. Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    6. Japonya açıklarında 6.4 şiddetinde..
    7. AK Parti MKYK'sı başladı
    8. Komünizmi övdürüyorlar, kızıl marş..
    9. TÜİK'ten TÜFE açıklaması:
    10. Karlov suikasti davasında flaş ifadeler!
    11. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    12. Pepe eski takımı Porto'da
    13. İran'dan Hindistan'a "gümrük tarifesi"..
    14. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    15. AK Parti Sakarya belediye başkan..
    16. Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına..
    17. Rus savaş gemisi Marmara Denizi'ne..
    18. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    19. Karadeniz'de batan gemide ölü sayısı..
    20. Kalın: "Artık ortak devriyenin..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor