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"Bu gizli bir tezgahtır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Bütün siyasi partilerimize şu çağrıyı yapıyorum, özellikle de gizli ya da örtülü, siyasi bölücülerle iş birliği yapan siyasi partilere sesleniyorum; Üç beş bin oy için, üç beş belediye başkanlığı için bu sevdadan vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bu, Türk devleti ve milletine karşı kurulmuş bir tezgahtır, bu tezgaha düşmeyin"

13 Mart 2019 Çarşamba 14:09
"Bu gizli bir tezgahtır"

NEVŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün siyasi partilerimize şu çağrıyı yapıyorum, özellikle de gizli ya da örtülü, siyasi bölücülerle iş birliği yapan siyasi partilere sesleniyorum; Üç beş bin oy için, üç beş belediye başkanlığı için bu sevdadan vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bu, Türk devleti ve milletine karşı kurulmuş bir tezgahtır, bu tezgaha düşmeyin." dedi.

Destici, BBP Nevşehir İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, partisinin İl Başkanı Yılmaz Osma ve BBP Nevşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Bilgili ile görüştü.

Seçim öncesi yürütülen çalışmalar konusunda bilgi alan Destici, parti binasından çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye için en önemli tehdidin siyasi bölücülük olduğunu belirten Destici, terör unsurlarının siyasi uzantıları sayesinde meşruiyet kazanmasının, telafisi zor olacak sonuçlar doğuracağının hesap edilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Türkiye'de Kürt vatandaşlarla ilgili hiçbir sorun bulunmadığını, sorunun PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantılarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Terör ve uzantılarının tüm milletin düşmanı olduğuna işaret eden Destici, "Türkiye için en büyük tehdit siyasi bölücülüktür. Terör, elbette büyük tehdittir ve askerimiz polisimiz terörle ciddi anlamda mücadele etmektedir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum." dedi.

Destici, terör unsurlarının siyasi uzantılarına meşruiyet kazandırıldığında onlarla mücadele etmenin eskisinden daha güç hale geleceğine değinerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Bizleri ülkemizi, milletimizi ve devletimizi daha çok yorar hale gelir ki şu anda o aşamadayız. Bütün siyasi partilerimize şu çağrıyı yapıyorum, özellikle de gizli ya da örtülü, siyasi bölücülerle iş birliği yapan siyasi partilere sesleniyorum; Üç beş bin oy için, üç beş belediye başkanlığı için bu sevdadan vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bu Türk devleti ve milletine karşı kurulmuş bir tezgahtır, bu tezgaha düşmeyin. Hiçbir yerde desteklerini almayın, gizli ya da açık iş birliğine girmeyin, girdiyseniz de bundan vazgeçin. Çünkü, millete ve memlekete kötülük yapmış olursunuz Bu telafisi çok zor sonuçları birlikte getirir. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok, Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim problemimiz teröristlerle, PKK ile ve onların siyasi uzantılarıyla. Bu sadece bizim sorunumuz olmamalı. Bu Türkiye'deki siyasi bölücülüğe, terörizme karşı olan herkesin problemi olmalı. Hangi düşünceden olursa olsun hepimizin ortak düşmanı terördür, PKK'dır ve onların siyasi uzantısı olan bölücülerdir."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:09
  1. BBP Genel Başkan Mustafa Destici
  2. Büyük Birlik Partisi (BBP)
  3. Nevşehir

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