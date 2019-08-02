Bu gençlerle gurur duyalım!

Magazin haberleriyle zehirlenen milyonlarca gencin aksine eğitim yuvalarında zekâlarıyla başarılara kapı açan öğrenciler, gayretleri kadar kendilerine sunulan imkânlarla da Türkiye’nin sesini duyurmaya devam ediyor.

Dünyadan övgü yağıyor

Köylerinde yazılım geliştiren, evlerinde ve garajlarında inovatif uygulamaları hayata geçiren gençler, dünyadan alkış alıyor. Bu gençlerin başında Diyarbakırlı Cengiz Çiftçi bulunuyor.

Turkcell’in GNÇ uygulaması tarafından organize edilen ‘GNÇ Bi’Fikir’ isimli yarışmaya ‘HiScience’ (Merhaba Bilim) uygulamasıyla damga vuran 17 yaşındaki Çiftçi, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Çiftçi, uygulamayla bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefliyor. Platformda belli konuların tartışılacağını anlatan Çiftçi, “Burada yer alan haritayla da kim, nerede, ne yapıyor görülebilecek. Örneğin siz benimle aynı yazılım programıyla ilgileniyorsunuz. Diyelim ki Diyarbakır’a geldiniz. Burada ‘HiScience’ devreye girip benimle aynı programı çalışan birinin yakınlarıma geldiğini haber verecek” dedi.

İngiltere’den madalyayla döndüler

Katıldıkları matematik ve biyoloji olimpiyatlarından madalyayla dönen öğrenciler ise dost sevindiriyor, düşman çatlatıyor. İngiltere’de düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden altı öğrenciden İbrahim Suat Evren altın; Ozan Kaymak gümüş; Hakan Karakuş, Halil Alperen Gözeten ve Halil Özkan bronz madalya alarak takdir topladı.

Göğüs kabarttılar

Macaristan’ın Szeged kentinde düzenlenen 30. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’ndan da Sezgin Er ve Yiğit Can Ateş altın, Ahmet Umur Topçu ve Hasan Zeki Yıldız gümüş madalyayla döndü. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden bu öğrenciler ilgi odağı oldu.

İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen 2019 Akdeniz Matematik Olimpiyatı’nda dört öğrenciden oluşan Türk takımı 17 ülke arasında üçüncü olarak bronz madalya derecesi kazandı. Takımda yer alan Asude Ebrar Kızıloğlu, Ömer Topaloğlu, Mustafa Emir Çelebi ve Sude Filiz başarılarıyla göz doldurdu.

Tel Aviv kentinde 78 ülkeden 360 öğrenciyi bir araya getiren 50. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda Abdurrahman Hadi Ertürk altın; Yunus Emre Parmaksız ve Alkın Kaz gümüş; Mert Ünsal ve Berkin Binbaş ise bronz madalya alarak dikkat çekti.