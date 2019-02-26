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Bu gençler ilçenin birlik ve beraberliği için çalışıyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde faaliyetgösteren gençlik derneği yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.

26 Şubat 2019 Salı 09:28
Bu gençler ilçenin birlik ve beraberliği için çalışıyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde faaliyetgösteren gençlik derneği yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.


2014 yılından beri projeleriyle ve etkinlikleriyle yörede farkındalık yaşatan Büyükorhan Gençlik Derneği son olarak, İlçe kaymakamı ziyareti sonrası ilçedeki tüm belediye başkan adaylarını ziyaret ederek ilçede birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Siyasî partileri tek tek ziyaret eden gençler ilçede saygı ve anlayış çerçevesinde sonunda Büyükorhan ilçesinin kazanacağı bir seçim olsun dileklerinde bulundu. Gönüllü gençler siyasî parti ziyaretlerinden sonra ilçede bulunan bir okulun resim sınıfının eksiklerini tamamlayarak ilçede bulunan vatandaşların takdirini kazandı.


Amaçlarının siyaset ya da herhangi bir zümre ile anılmak ya da hareket etmek olmadığını söyleyen BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, ’’Ortak paydamız memleketimizin gelişmesine katkı sağlamak ve insanlarımızın yaşamlarına dokunabilmektir. BÜGED, kendini Büyükorhan’a ait hisseden farklı görüşlere sahip olan kişilerden oluşan bir çatıdır. Ancak söz konusu Büyükorhanımız’ın menfaatleri olduğunda bu çatı altında bulunan herkes sorumluluk ve insiyatif almaktan kaçmayacağını söylemek istiyorum. Bu bağlamda yerel seçimler arefesinde ilçe kaymakamımızı ve bütün adaylarımızı ziyaret ettik ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Büyükorhan Gençlik Derneği olarak, derdimiz siyaset ya da herhangi bir zümre ile anılmak ya da hareket etmek olmadığını sadece ve sadece memleketimizin menfaatleriiçin ve insanlarımızın, gençlerimizin hayatına dokunmak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz “ dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:28
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