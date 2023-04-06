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Okur Postası 'Bu gemi yolculuğundan hiçbir sonuç çıkmaz!'
Okur Postası

'Bu gemi yolculuğundan hiçbir sonuç çıkmaz!'

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:44:00 -
'Bu gemi yolculuğundan hiçbir sonuç çıkmaz!'

Gazetemiz okurlarından Coşkun Bulut 'Bu gemi yolculuğundan hiçbir sonuç çıkmaz!' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yola çıkmış, arıyorum kaybettiğim rotamı. Çıktığım yolda kiminle olsam, yol arkadaşlığı yapsam, bilemedim. Hedef, karşı limana varmak…

İyi de nasıl?

Bir gemi… Uzun süre kaptan adayını bekledi. Nihayet bir isim çıktı. Bayağı bir kaptan yardımcısı da var. Yol uzun… Sabır, istikamet, feraset, doğruluk, fedakârlık, güven lazım. Anlayacağınız lazım da lazım… Nihayet toplandı birkaç Kaptan Yardımcısı adayı.

Kaptan yardımcıları mırıldanmaya başladı. Biri “Kuzey’e gidelim!” diğerleri “Kuzey Doğu, Kuzey Batı, Batı” derken her kafadan sesler yükselip durdu. Kuzey’e gitmek isteyen güçlü bir nida ile baskı kurmayı hedefledi.

Yardımcılardan biri, “Kaptan, karşı Liman’a nasıl varmayı düşünüyorsun?”
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Kaptan, “Gideceğiz işte!”

Diğer Yardımcı, “Peki, hangi yöne gideceğiz? Herkes bir yönden gitmek istiyor!”

Kaptan, “Her yolu deneriz!”

Başyardımcı, “Öyle olur mu?”

Kaptan, “Olur, neden olmasın? Yeter ki hep birlikte olalım!”

Derken çok geçmeden gemiye binmek isteyen bir Kaptan Yardımcısı ile daha anlaşmaya vardılar. Kaptan, “Sen hangi yöne gidelim dersin?” diye sorunca “ Doğu, Güney Doğu veya Güney’e gidelim. Aslında 3 taraftan da hareket etmemiz lazım!” cevabını alır. İşler iyice karıştı. Başyardımcı, “Ya, ben Kuzey’e gidelim dedim! Onlar ters istikametlere rotayı çizdi. Neyse gemiye bindik bir kere! Sessiz kalmakta fayda var. Arkadaşlar, siz ne dersiniz?”

Yardımcılardan biri, “Ben yerleri yıkar, paspaslarım! Bana yeter…”

Diğer Yardımcı, “Ben de kamaraları toplarım. Öyle gemiyi yönetmek gibi bir düşüncem yok. Gemide olmak yeterli!”

Genç Yardımcı, “Ben gemiyi yönetmek isterim. Ufka bakarım… Bir şeyler görürsem söylerim, oraya gideriz. Ufukta bir şey yoksa en yakın zamanda gemiyi terk ederim!” Başyardımcı, “Ben yönetmek istemesem burada olmazdım! Biz Kaptan’ı dümene geçirelim. O yorulunca ben yol gösteririm. Tabii tabii erkenden yorulur o. Ben de bu arada daha tecrübeli olurum. Hadi bakalım!”

Çok bilinmeyenli bir denklemi anımsatan bir Liman’a varma öyküsü… Bu gemi yolculuğundan hiçbir sonuç çıkmaz! Liman’a varamazlar. Yolcularını da yolda bırakırlar. Demedi demeyin! Selametle…

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