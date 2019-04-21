Bu gelinliğin başka bir benzeri yok

Gümüşhaneli tasarımcı ve iş insanı Ayşegül Öznur Parlak’ın tasarlayıp şehrin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömeden yaptığı gelinlik büyük ilgi görüyor.

Kent merkezinde 6 yıldır tasarımcılıkla uğraşan ve kendi çizimleri de bulunan Parlak, 4. Ekoturizm Sempozyumu’nda pestil ve kömeden yaptığı, nazar boncukları ve boncuklarla ilmek ilmek süslediği gelinliğini sergiledi.

Davetlilerin yoğun ilgisini çeken ve çok sayıda kişinin hatıra fotoğrafı çektirdiği gelinliği Gümüşhane’nin tanıtımı için tasarladığını kaydeden Parlak, “Böyle bir farklı tasarımla hem Gümüşhane’yi tanıtalım hem de kendimiz için bir farkındalık oluşturalım istedik” dedi.

Gelinliğin imalatının 15 gün sürdüğünü, tasarımının yanında gelinlikte kullanılan doğal pestilini de kendi elleriyle yaptığını ifade eden Parlak, “Pestilini kendi ellerimizle yaptık. Eğer kimyasal karışsaydı pestile bu kadar uzun süre koruyamayacaktık. Onun için doğal olarak yaptık ve pestil ve kömemizle de süslemesini yaptık” diye konuştu.

Lezzetiyle ünlü Gümüşhane pestil ve kömesiyle üretilen gelinliğin kemerini de kömeden yaptıklarını ifaden Parlak, “Çok güzel tepkiler aldık. İl dışından ve yurt dışından çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok farklı bir tasarımın olduğundan bahsediyor görenler. Bende mutlu oluyorum bunları duyunca” ifadelerini kullandı.