Bu gece çok uzun olacak

21 Aralık'ta yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi15 saat 6 dakika.

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat.

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.

Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine denk geldiği andır.

Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.