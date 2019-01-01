Bu fuardan iş çıkacak! Değerleme raporlu yatırım için geliyorlar

23-24 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 13. Gayrimenkul Fuarı için geri sayım devam ediyor. 2 bin 300 bireysel yatırımcının davet edildiği fuarda satışa sunulacak olan daire ve ticari alanlar ilk kez değerleme raporu eşliğinde sahiplerini bulacak. Junior Fuarcılık tarafından Hilton Convention Center’da düzenlenecek fuarla ilgili bilgi veren Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 27 ülkeden katılacak olan yatırımcılarla Türk vatandaşlarına iki günde 250 milyon dolarlık satış yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Körfez’in gözdesiyiz

21,5 milyar dolarlık portföyü elinde tutan yatırım fonlarının temsilcilerinin de yer alacağı fuarın ana hareket noktası Türkiye’nin tanıtımı olacak. Fuarda 62 firmanın 400’e yakın projesiyle yer alacağını dile getiren Öztunalı şu bilgileri verdi: “Fuarın ilk gününde Türk-Arap Gayrimenkul Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede 250 bin dolar karşılığında gayrimenkul alımı yaparak vatandaşlık hakkını elde edecek olan yabancı ülke vatandaşların beklentileri ve süreçlerle ilgili detayları paylaşacağız. Özellikle 18 Körfez ülkesinin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Hollanda ve İngiltere’de ciddi tanıtım çalışmaları yaptık. Körfez ülkelerinden de hayli ilgi gördük. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak’ın yanı sıra bu yıl Katar, Sudan, Yemen, Suriye, Fas ve Tunus gibi ülkelerden de ciddi talep oldu. Bunu yaparken İstanbul’u ve Türkiye’yi anlatan videolar hazırladık ve paylaştık.”

Geçen yılki fuarda bin 800 adet bağımsız birimin satıldığına dikkat çeken Öztunalı, “Bu yıl da üç bin adetlik satış bekliyoruz, bu sayı 5 bine çıkarsa sürpriz olmaz. Bu yıl İstanbul’un dışında Karadeniz, Muğla, İzmir ve KKTC’den de projeler cazip seçenekler eşliğinde fuarda yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da fuara katılmasını beklediklerini kaydeden Öztunalı, etkinlikte, tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık haklarının anlatılacağını, fuarda Türk projelerini Körfez ülkelerinde pazarlayan 14 ajansın da yer alacağını dile getirdi.

Sayı 50 bini aşar

Arap & Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın da vatandaşlık haklarının kolaylaşması ile Türk emlak piyasasına yabancı ilgisinin zirve yaptığını belirterek, geçen yıl yabancılara satılan konut adedinin 40 bine ulaştığını, rakamın bu yıl 50 bini aşabileceğini söyledi.

Açık arttırmalı satış

Fuarın ikinci gününde gayrimenkul satışlarına yönelik “Teklif Alma Toplantısı” düzenlenecek. Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, müzayede ve açık artırmadan farklı olarak katılım teminatlarının düşük olduğu bu satış yönteminde hemen tapu teslimli konut veya ticari gayrimenkullerin düşük bedellerden satışa sunulacağını dile getirdi.

Fırsat yoksullarına fren

Bu arada; 4 Mart itibarıyla yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun zorunlu hale getirilmesi fiyatlar üzerinde oynama yapmaya çalışacak fırsatçıların önünü kesti. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, düzenlemeyle birlikte yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilmesinin amaçlandığını belirterek, bu raporlar olmadan yabancıların gayrimenkul alamayacağını, tapuda işlem yapılmayacağını ifade etti.