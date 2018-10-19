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Bu Fransa'nın tek gemisi! Onu da savaşa gönderiyorlar

Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle, gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne gönderilecek.

19 Ekim 2018 Cuma 17:30
Bu Fransa'nın tek gemisi! Onu da savaşa gönderiyorlar

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bakıma alınan ülkenin tek uçak gemisiCharles-De-Gaulle'ün gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne gönderileceğini açıkladı.

Parly, La Provence gazetesine konuştu.

Geçen yılın başında tamir ve güncel teknoloji uyumu işlemleri için ülkenin güneyindeki Toulon'da bulunan askeri tersanede bakıma alınan Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün, kısa süre içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını kaydeden Parly, geminin 2019'da Hint Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.

Parly, Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyir hürriyetinin tehdit altında olduğu örneğini vererek, Charles-De-Gaulle uçak gemisinin buraya gönderileceğini belirtti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:30
  1. fransa
  2. Florence Parly
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