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Gaziantep'te park yeri kavgası kanlı bitti! 4 ölü

Gaziantep'te bir hafta önce park yeri yüzünden çıkan kavgada olaydan aylar öncesinde aynı karede yer alan 3 kardeş ve enişteleri can verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
Gaziantep'te park yeri kavgası kanlı bitti! 4 ölü

Gaziantep'te Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi’nde 9 Eylül Pazartesi gecesi meydana gelen olayda araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız ve 27 yaşındaki Adem Yıldız öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz yaralanmıştı. Ağır yaralılardan 28 yaşındaki Metin Korkmaz, olaydan 3 gün sonra, 30 yaşındaki Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güneş Mahallesi’nde aynı binada oturan Mehmet, Metin ve Faik Korkmaz’ın kardeş oldukları, olay günü kız kardeşi Necla ile kocası Hüseyin Yıldız’ı park yeri yüzünden husumetli oldukları komşuları ile barıştırmak amacıyla eniştesinin evinin bulunduğu 75. Yıl Mahallesi’ne gittikleri öğrenildi.

Korkmaz kardeşlerden geriye ise kardeşlerin en büyüğü Mehmet Korkmaz’ın aylar öncesinde eniştesi Hüseyin Yıldız ve kardeşleri ile birlikte çekildiği fotoğraf kaldı. Mehmet Korkmaz, Mart ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz" notuyla da eniştesi ve kardeşlerini olan sevgisini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey ilçesi

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