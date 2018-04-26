Bu fotoğrafla tanınmıştı! O genç, Erdoğan'a seslendi

Yaşlı anne ve babasını zulmün ortasında bırakmamak için onları sepetlere koyup zayıf omuzlarına yükleyerek 15 gün boyunca yürüyen Muhammed'in sepetlerinden biri boşaldı.

Arakanlı genç Muhammed Eyüp, zulme göz yumanlara insanlık dersi verdi. Akıllara kazınan fotoğraf karesinde yaşadığı korku yüzüne yansıyan genç, Myanmar’daki zulmün uzun süre unutulmamasını sağladı. Yalın ayak anne ve babasını taşıyarak insanlık dramının en acı karesi olarak hafızalara kazınan Muhammed Eyüp, zulümden kurtardığı babasını kaybetti.

Ancak Muhammed'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir isteği var. Geride kalan annesinin tedavisi için kendilerine yardım eli uzatılmasını talep ediyor.

Muhammed Eyüp, insani yardımda bulunan herkese teşekkür ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu konuda annemin tedavisi için Erdoğan’dan yardım bekliyorum" dedi.

DÜNYA HALA SESSİZ

Myanmar ordusunun Ağustos ayında Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü nedeniyle on binlerce kişi evlerini terk etti. Yaşanan insanlık dışı vahşetten kaçan Müslümanlar, Bangladeş’e sığınarak kamplarda hayat mücadelesi vermeye başladı.