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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Uçak yolculuğu sırasında önüne gelen evrakları inceleyen Erdoğan, mesai sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan'ın fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun seçim mesaisi

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere sadece 56 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir sandık zaferi için çalışmalarına hız verdi.

Partililere "sıkı çalışın" talimatı veren Erdoğan, İzmir'den başlayacak miting maratonunu 55 ile giderek tamamlayacak.

BOŞ VAKTİ YOK

Muhalefet partileri arasında süren kirli pazarlıkları dikkatle takip eden Cumhurbaşkanı, devlet işlerine de bu süreçte ara vermedi.

Uçakla yapılan yolculuklarda da mesaisine devam eden Erdoğan, önüne gelen evrakları dikkatle inceleyip imzaladı.

"HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Facebook hesabından "Durmak yok, çalışmaya devam. Her şey Türkiye için" notuyla paylaşıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:25
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