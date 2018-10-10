Siyonist uşaklarının hedefi Erdoğan... Mnuchin, Erdoğan'dan öc alacağını söylemiş

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, ABD’yi yöneten Türkiye düşmanı, Siyonist yalakalarıyla ilgili ciddi bilgiler verdi. İşte Turgut’un bugünkü “Bu adam Erdoğan’a düşman” başlıklı yazısı:

Dün Trump'ı tamamen teslim almış bulunan İsrail Zafer Projesi hareketini başlatmış olan Middle East Forum kuruluşunun başkanı Daniel Pipes’ı anlatmıştım.

Amerikan yönetiminin İsrail ile ilgili attığı her adımda onun imzasının bulunduğunu örnekleriyle göstermiştim.

Bunun anlaşılması Türkiye açısından şundan önemlidir; Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan’a da, Türkiye’ye de düşmandır.

Türkiye'ye düşmanlar

Amerika’nın İsrail ile ilişkilerinin yönü Türkiye ile ilişkisinin yönüne de direkt bağlıdır.

Daniel Pipes türünde adamlar nedeniyle Türkiye ile Amerika’nın ilişkisi bu hale getirilmiştir. Çünkü onlar Erdoğan’ın Türkiye’sinin Filistin halkının haklarını savunacağını ve İsrail’in bölgede attığı her haksız adıma karşı çıkacağını anladıklarından itibaren Türkiye’ye düşman kesilmişlerdir.

Bu bağlantıların gerçek yaşamda nasıl çalıştığını görmek için tek bir fotoğtrafa bile bakmanız yetebilir.

Bu fotoya dikkatli bakın

Kudüs’e taşınan Amerikan elçiliğinin açılışında çekilmiş olan bu fotoğrafta başkan Trump’ın kızının yanında duran kişi Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin.

Munuchin o gün akşam üstüne doğru, büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına dünyada en adil, en içerikli tepkiyi veren Başkan Erdoğan ve Türkiye’den öc alacağını söylemiştir.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasına ABD desteği projesini oluşturan Daniel Pipes’tır. Bunu olacağını 2017 yılında Commentary Dergisi'nde yayınladığı makalesinde yazmış ve İsrail konusunda yapılması gerekenleri bir bir sıralamıştır. Mnuchin, Daniel Pipes’ın İsrail’in Zaferi Projesi'ne tüm kalbiyle destek vermiş bir evanjelisttir.

Amerikan yönetiminin özellikle Trump göreve geldikten sonra, yani yönetim İsrail yanlısı 'neocon'ların ve evanjelist bağlantılıların eline geçtikten sonra bozulmaya başladığını görüp anlamamız gerekiyor.

Oraya buraya cezalar kesen ve yaptırımlar uygulayan Amerikan hazinesi artık evanjelist hareketin merkez bankası gibi çalışmaktadır.

Türkiye'ye güçsüzleştirme projesi

İsrail’in bölgedeki hakimiyetini mutlak hale getime projesi, Washington’da Türkiye’yi güçsüzleştirme pojesi ile birlikte yürütülmektedir.

Çünkü bunlar Erdoğan’ın Türkiye’sinin bölgede haksızlıklara izin vermeyeceğini ve Filistin halkının taleplerini dinleyeceğini ve yerine getireceğini görmüşerdir.

Erdoğan'a yönelik büyük sevgi

Başkan Erdoğan New York’a geldiğinde katıldığı ilk toplantıya gelen çeşitli Arap ülkelerinden vatandaşlar, Filistin konusundaki tavrı nedenyle Erdğan’a ne kadar büyük sevgi duyduklarını göstermişlerdir. Ona dokunmak, sarılmak isteyenler ile doluydu salon.

Türkiye Ortadoğu’nun büyük ve adil abisi olmak yolunda yürüyor ama ABD de bundan çok rahatsız, onlar da bu yürüyüşü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar.