0553 313 94 23

Siyonist uşaklarının hedefi Erdoğan... Mnuchin, Erdoğan'dan öc alacağını söylemiş

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını sağlayan Daniel Pipes hakkında bilgi veren Serdar Turgut, yeni elçilik binasına çekilen bir fotoğrafı da paylaşarak, “Trump’ın kızının yanında duran kişi Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin. Mnuchin o gün akşam üstüne doğru, büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına dünyada en adil, en içerikli tepkiyi veren Başkan Erdoğan ve Türkiye’den öc alacağını söylemiştir.” diye yazdı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:59
Siyonist uşaklarının hedefi Erdoğan... Mnuchin, Erdoğan'dan öc alacağını söylemiş

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, ABD’yi yöneten Türkiye düşmanı, Siyonist yalakalarıyla ilgili ciddi bilgiler verdi. İşte Turgut’un bugünkü “Bu adam Erdoğan’a düşman” başlıklı yazısı:

Dün Trump'ı tamamen teslim almış bulunan İsrail Zafer Projesi hareketini başlatmış olan Middle East Forum kuruluşunun başkanı Daniel Pipes’ı anlatmıştım.

Amerikan yönetiminin İsrail ile ilgili attığı her adımda onun imzasının bulunduğunu örnekleriyle göstermiştim.

Bunun anlaşılması Türkiye açısından şundan önemlidir; Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan’a da, Türkiye’ye de  düşmandır.

Türkiye'ye düşmanlar

Amerika’nın İsrail ile ilişkilerinin yönü Türkiye ile ilişkisinin yönüne de direkt bağlıdır.

Daniel Pipes türünde adamlar nedeniyle Türkiye ile Amerika’nın ilişkisi bu hale getirilmiştir. Çünkü onlar Erdoğan’ın Türkiye’sinin Filistin halkının haklarını savunacağını ve İsrail’in bölgede attığı her haksız adıma karşı çıkacağını anladıklarından itibaren Türkiye’ye düşman kesilmişlerdir.

Bu bağlantıların gerçek yaşamda nasıl çalıştığını görmek için tek bir fotoğtrafa bile bakmanız yetebilir.

Bu fotoya dikkatli bakın

Kudüs’e taşınan Amerikan elçiliğinin açılışında çekilmiş olan bu fotoğrafta başkan Trump’ın kızının yanında duran kişi Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin.

Munuchin o gün akşam üstüne doğru, büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına dünyada en adil, en içerikli tepkiyi veren Başkan Erdoğan ve Türkiye’den öc alacağını söylemiştir.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasına ABD desteği projesini oluşturan Daniel Pipes’tır. Bunu olacağını 2017 yılında Commentary Dergisi'nde yayınladığı makalesinde yazmış ve İsrail konusunda yapılması gerekenleri bir bir sıralamıştır. Mnuchin, Daniel Pipes’ın İsrail’in Zaferi Projesi'ne tüm kalbiyle destek vermiş bir evanjelisttir.

Amerikan yönetiminin özellikle Trump göreve geldikten sonra, yani yönetim İsrail yanlısı 'neocon'ların ve evanjelist bağlantılıların eline geçtikten sonra bozulmaya başladığını görüp anlamamız gerekiyor.
Oraya buraya cezalar kesen ve yaptırımlar uygulayan Amerikan hazinesi artık evanjelist hareketin merkez bankası gibi çalışmaktadır.

Türkiye'ye güçsüzleştirme projesi

İsrail’in bölgedeki hakimiyetini mutlak hale getime projesi, Washington’da Türkiye’yi güçsüzleştirme pojesi ile birlikte yürütülmektedir.

Çünkü bunlar Erdoğan’ın Türkiye’sinin bölgede haksızlıklara izin vermeyeceğini ve Filistin halkının taleplerini dinleyeceğini ve yerine getireceğini görmüşerdir.

Erdoğan'a yönelik büyük sevgi

Başkan Erdoğan New York’a geldiğinde katıldığı ilk toplantıya gelen çeşitli Arap ülkelerinden vatandaşlar, Filistin konusundaki tavrı nedenyle Erdğan’a ne kadar büyük sevgi duyduklarını göstermişlerdir. Ona dokunmak, sarılmak isteyenler ile doluydu salon.

Türkiye Ortadoğu’nun büyük ve adil abisi olmak yolunda yürüyor ama ABD de bundan çok rahatsız, onlar da bu yürüyüşü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:59
  1. Steven Mnuchin
  2. Daniel Pipes
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Serdar Turgut

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bafetimbi Gomis gerçekleri açıkladı! 'Beni sattılar'
    1. Bafetimbi Gomis gerçekleri açıkladı!..
    2. Türkiye’ye örnek olacak projede geri..
    3. Aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan..
    4. 80 milyon yıllık dinozor yumurtası..
    5. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    6. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    7. Fenerbahçeli Jailson’un kalbinde şüphe!
    8. Gram altın 233 lira seviyelerinde..
    9. TMSF Başkanı'ndan kayyım açıklaması!
    10. Kahramanmaraş'ta otomobilden çaldı!..
    11. Mersin'de yasa dışı yöntemle kerkenez..
    12. Kastamonu'da zehirli mantar paniği!
    13. “Bu fotoğrafa iyi bakın” dedi ve..
    14. Petrolün varili 84,84 dolar..
    15. Suriye'de Esed affı!
    16. Sofuoğlu'ndan anlamlı bağış
    17. 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
    18. Vatandaş güveniyor projeler hız..
    19. Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık..
    20. Kongo'da ebola salgını: Ölü sayısı..
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!