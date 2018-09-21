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Bu fotoğraf ülkeyi ayağa kaldırdı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın fotoğrafı özellikle Polonya'da geniş yankı buldu.

21 Eylül 2018 Cuma 16:53
Bu fotoğraf ülkeyi ayağa kaldırdı!

Washington ziyareti sırasında ABD BaşkanıDonald Trump'la Oval Ofis'te stratejik işbirliği anlaşmasını ayakta imzalarken görülen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Trump tarafından aşağılandığı yönünde ülkesindeki eleştirilere yanıt verdi. İddiaları reddeden Duda sol eğilimli medyayı suçladı.

Polonya'nın muhafazakar Cumhurbaşkanı Duda, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump tarafından saygısızlık gördüğü hatta aşağılandığı iddiasıyla ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

Trump Twitter hesabından Duda'nın ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yapmış, "Duda'yı Beyaz Saray'da ağırlamak benim için büyük onur" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak iki liderin stratejik işbirliği anlaşmasını imzalarken çekilen bir fotoğrafta Duda'nın ayakta durması, Trump'ın ise koltuğunda oturması dikkat çekmişti.

FOTOĞRAF DUDA'NIN MUHALİFLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları Duda'nın Trump'a 'boyun eğdiğini', 'Trump'ın sadece Duda'ya değil tüm Polonya halkına saygısızlık ettiğini' savundu.

SOL EĞİLİMLİ MEDYAYI SUÇLADI

​Duda ise eleştirilere sol eğilimli siyasileri ve medyayı suçlayarak yanıt verdi. Polonya lideri " Sol medyanın, bazı siyasilerin ve görüşleri bilinen yorumcuların bu alay ve saldırıları Washington D.C. ziyaretinin başarısını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Duda, Trump'la görüşmesinde Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmiş hatta üssü 'Trump kalesi' olarak adlandıracaklarını ifade etmişti.

Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:53
  1. ​Duda
  2. Trump
  3. Polonya
  4. ABD

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