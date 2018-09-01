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Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'a büyük tepki: Sevilay'ın ihanetini ne çabuk unuttun Lütfullah

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ile HDP'ye oy veren köşe yazarı Sevilay Yılman'ın, AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın düğününde çekilen samimi fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki topladı. Yılman'ın paylaştığı fotoğrafın bir anda tüm sosyal medya mecralarında yayılmasıyla Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Göktaş'a eleştiri okları yağdı. Twitter'dan Göktaş'a tepki gösteren bir vatandaş, "Sevilay'ın ihanetini ne çabuk unuttun Lütfullah" yorumunda bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 02:17
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'a büyük tepki: Sevilay'ın ihanetini ne çabuk unuttun Lütfullah

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ile HDP'ye oy veren köşe yazarı Sevilay Yılman'ın, AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın düğününde çekilen samimi fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki topladı.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek verdiği için Sabah Gazetesi'nden kovulan Yılman'ın, AK Parti Milletvekili Arslan'ın düğün töreninde Göktaş ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada bir anda yayıldı. Yılman'ın, Göktaş ile çekilmiş fotoğrafı Instagram hesabından Göktaş'a yönelik övgü dolu ifadelerle paylaşması, 'Bu samimiyet nereden geliyor?' eleştirilerine neden oldu.

'SEVİLAY'IN İHANETİNİ NE ÇABUK UNUTTUN LÜTFULLAH'

Yılman'ın paylaştığı fotoğrafın tüm sosyal medya mecralarına yayılmasıyla Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Göktaş'a büyük tepki gösterildi. Göktaş'a tepki gösteren bir vatandaş, Twitter'dan, "Sevilay'ın ihanetini ne çabuk unuttun Lütfullah" yorumunda bulundu.

'TÜK MEDYASI BÖYLE BİR DANIŞMAN GÖRMEDİ'

Aynı karede yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yılman, fotoğrafın altına, "İşte o!!! Türk Medyası böyle bir danışman görmedi... En güzel gülüş onda" notunu düştü.

İHANETİNİ KÖŞESİNDEN İTİRAF ETMİŞTİ

Sevilay Yılman, PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye oy verdiğini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinden itiraf etmiş ve ihanetinin bedelini gazeteden kovularak ödemişti. Kendisine kucak açan Ciner Medya'nın Habertürk'te köşe verdiği Yılman, yeni köşesini HDP kürsüsü gibi kullanarak TBMM'deki kravatlı teröristleri savunmaya başlamıştı. Yazılarında terörle mücadeleyi savaş gibi göstererek 'barış' isteyen Yılman, HDP'ye oy verdiği için kendince sebepler üreterek ihanetini mantığa bürümeye çalışmıştı.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 02:17
  1. Lütfullah Göktaş
  2. Sevilay yılman

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