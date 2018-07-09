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Bu fotoğrafı paylaştı! 'Hazırlıklar tamam'

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" öncesi külliyenin son fotoğrafını paylaştı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
Bu fotoğrafı paylaştı! 'Hazırlıklar tamam'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye başladı.

Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu.

Ceiba Intercontinental adlı uçakla saat 08.35'te Ankara'ya varan Obiang, Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşılanarak havalimanının şeref salonunda misafir edildi.

Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba da törene katılmak için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

KABİNE 21.30'DA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanlığı sitesinde bugünün programıyla ilgili olarak şu bilgiler yer aldı:

16:30 Sayın Cumhurbaşkanımızın Yemin Töreni (TBMM)
17:15 Anıtkabir Ziyareti
18:00 Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
19:30 Sayın Cumhurbaşkanımızın Törene Katılan Misafirler Onuruna Vereceği Akşam Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
21:30 Basın Açıklaması (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

HAZIRLIKLAR TAMAM

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da tören öncesi külliyenin son fotoğrafını "Misafirlerimiz için hazırız" mesajıyla paylaştı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni
  3. Beştepe
  4. Tören

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