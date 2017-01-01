Bu fiyatlarla böyle bir fırsat artık gelmeyecek

27 Ağustos’ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ sloganıyla açıkladığı büyük kampanyada 30 günde 5 bini aşkın konut sahiplerini buldu. Vatandaşlar, kampanyaya dahil olan 100’ü aşkın projenin satış ofislerini gezerek yüzde 10 peşinatla ev sahibi olmanın ilk adımını attı. Uzun vadeli taksitlerle gayrimenkul alanların yanı sıra yüzde 30’a varan peşin alım indirimlerinden de yararlananlar oldu. Konuta yatırım yaparak kazancın kapısını aralayan yatırımcılara cazip seçenekler sunan firmalar ise maliyet artışlarını kampanyaya yansıtmadı. Ancak 31 Ekim’den sonra mevcut fiyatların revize edileceğini söyleyen sektör temsilcileri, “Bu defaki kampanya hakikaten gövdemizi taşın altına koyduğumuz büyük bir fedakârlığın sonucudur. Ekim ayından sonra böyle bir fırsat gelmeyecek” dedi.

Maliyet artışı fiyatlara yansımadı

TÜİK verilerine göre son bir yılda Türkiye genelinde ev fiyatları yüzde 10,5 artarken, İstanbul’daki artış oranı yüzde 4’te kaldı. Bu da kampanya yolu ile oturumluk konut almak isteyenlerin iştahını kabarttı. Öte yandan; son aylarda döviz kurunda görülen dalgalanmanın da etkisiyle inşaat maliyetleri daha da arttı. Oran yüzde 20’lerden 30’lara çıktı. Şirket yöneticileri, maliyetlerdeki bu artışın konut fiyatlarına mutlaka yansıtılacağını dile getiriyor. Bu gerçek karşısında ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyasının gerçekçi olduğu ve ev almanın en avantajlı dönemini yaşadığımızı vurguluyorlar.

Stoklar eriyor, fiyatlar yükselecek

Maliyet artışlarının konut stoğu fazlalığında fiyatlara yansımadığını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Bu artış konut fiyatlarına yansımadı çünkü stok var. Hazır konutlar ve üretilmekte olan konutlar mevcut. Bu da fiyat üzerinde baskı oluşturuyor, konut alacak vatandaş içinde avantaj oluyor. Birinci el konutta, 14-15 aylık stok vardı. Haziran sonunda Türkiye genelinde konut stoğu 800 bin, İstanbul’da ise 180 bindi. Son 6 ayda Türkiye genelinde 200 bin konut satıldı. Kalan 600 bin konut, 3 ay sonra 250 bin daha düşecek. Bu stok 400 binlere kadar inecek zaten sıfıra düşmesi mümkün değil. 6 ay sonra konut fiyatlarına maliyetler yansıyacaktır. Bazı illerde yansımaya başladı mesela İzmir’de ev fiyatları çok yükseldi. İstanbul, Ankara, Antalya ve diğer büyükşehirlerde de bunu hissedeceğiz” diye konuştu.

Emlak Konut hedefine ulaşacak

Satışı yapılan konutların üçte biri Emlak Konut GYO güvencesiyle hayat bulan projelerde yer alıyor. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya açıklama yapan şirket yöneticileri, “Maliyetlerimiz 3 ayda en az yüzde 20 arttı. Nakdi olan ya da dövizi ile altınını bozduranlar için önlerinde büyük bir fırsat var. Stoklarımız eriyor, bu fiyatlarla böyle bir fırsat bir daha gelmeyecek” mesajı verdiler. Emlak Konut GYO’nun kampanyaya 3 bin bağımsız bölüm ile önderlik ettiğini belirten bir şirket yetkilisi, “30’un üzerindeki projemizle ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyasında yer alıyoruz. Bize her günün sonunda satış raporu geliyor. Şu anda hedeflenen 3 bin satış rakamının yarısına yaklaştık. Ümit ediyoruz ki, 31 Ekim itibariyle 3 bin bağımsız bölüm satılmış olur” temennisinde bulundu.

KİPTAŞ’tan konut indirim kampanyasına 4 projeyle destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ da, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına 4 projeyle katkı sunuyor. KİPTAŞ’ın Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ı kapsayan kampanyasında sınırlı sayıdaki hemen teslim daireler; yüzde 10 peşinat, yüzde 10 indirim, bankasız kefilsiz 10 yıl vade farkıyla alıcısıyla buluşuyor. Söz konusu projelerde ayrıca vade farksız 60 ay taksitlendirme seçeneğine de bulunuyor. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, 10 yıl vade ve alternatifli ödeme modeliyle konut alıcılarının kampanyadan kolaylıkla yararlanabileceğini söyledi. Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı olduklarını vurgulayan Yıldırım, “KİPTAŞ olarak ülkemizin yarınlarına güveniyoruz. Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi.

İndirimde son üç hafta

TOKİ’nin eylül ayında başlattığı erken ödeme indirimi kampanyasında son üç haftaya girildi. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 19 Ekim akşamına kadar kampanyadan yararlanabilecek. Yüzde 24’lük indirim imkânı sunulan kampanya, satışları 2017’nin Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerlerini kapsıyor.

FOLKART, en güvenilir yaşam markası

Folkart, Color Araştırma Şirketi tarafından İzmir’de yapılan “Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması”na göre, marka bilinirliği en yüksek ve en çok güven duyulan şirket oldu. Aynı araştırma verilerine göre Folkart’ın güvenilirliği yüzde 92.2 olarak ölçümlendi. Folkart’ın “Tavsiye Edilme” oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart’a olan güveniniz için tüm İzmirlilere teşekkür ederim” dedi. Araştırma hakkında bilgi veren Mesut Sancak, son olarak 2016 yılında yapılan araştırmanın bu yıl tekrarlandığını ve çok daha kapsamlı olarak yapıldığına işaret etti. Sancak, İzmir’in çeşitli ilçelerinden seçilen yaklaşık 1000 kişi ile yapılan görüşmeler ışığında araştırmanın sonuçlandığını kaydetti.

En büyük katkı Sur Yapı’dan

Kampanyaya 16 projesiyle katılan Sur Yapı, İstanbul merkezli satışlarda da ilgi odağı oldu. Emlak Konut GYO’nun satış raporlarına göre Sur Yapı’nın yeni gelişen bölgelerden Bahçekent’te inşa ettiği SEMT rağbet gören projeler arasında yer alıyor. Projede bir ayda satılan konut sayısı ise 100’ü buldu. Şirketin diğer projelerle birlikte yaptığı 300’e yakın satış ile elde ettiği ciro ise 150 milyon liraya yaklaştı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Kampanya iyi başladı, biz de sektörü temsil eden KONUTDER-İNDER-GYODER dernekleri ve firmalar olarak destek verdik. Büyük bir fırsat, iki aylık kampanya sürecinin sonunda ben 10 milyar lira ciro elde edileceğini ve 10-12 bin konutun

300 bin ile 700 bin lira arası rağbet görüyor

Kampanyaya dahil olan projelerde satılan dairelerden 300 bin lira seviyesinde olanlar kısa zamanda tükendi. Vatandaşların, ağırlıklı olarak en fazla ayırabilecekleri bütçenin ise 700 bin lira olduğu gözlendi. Eylül ayında; bitmiş konut, dükkân, ofislere olan ilgi büyüktü.

Ekimde daha fazla satış olur

Ekim ayında ise İstanbul’da en az 5-6 bin konutun daha bu kampanya aracılığı ile sahiplerini bulması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Altan Elmas şöyle konuştu: “31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada peşinat yüzde 10’a çekildi, peşin alımlarda yüzde 10 indirim yapıldı. Kimse konut kredisine yaklaşmıyor. Firmalar kendi bünyesinde 120 aya kadar vadelendirme imkânı sunuyor. Dövizin yükselme beklentisi insanları durduruyor ama bu beklenti de yavaş yavaş kırılıyor. Ekim ayında satışların hızlanacağını düşünüyorum. Zaten bizim sektörde konutlar en çok ekim, Kasım ve Aralık aylarında satılır. Kampanyanın etkisiyle de bu hızlanarak artacaktır.”

MAKYOL, hedefine emin adımlarla ilerliyor

Makyol’un Gayrimenkulden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Şahismailoğlu, 2018 yılı içerisinde Makyol Yaşam ve Makyol Santral’in yatırım miktarlarının yüzde 60’ı kadar bir satış cirosuna ulaştıklarını belirterek, 2018 yılını bir önceki yıla oranla yüzde yüzde 20 ciro artışı ile bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şahismailoğlu, Makyol’un 50 yılı aşkın süredir Türkiye’nin taahhüt alanında faaliyet gösteren sayılı markalarından biri olduğunu ve dünyanın en büyük 250 uluslararası taahhüt şirketi arasında yer alarak globalleştiğini belirterek, şunları söyledi: “Taahhüt alanında elde ettiğimiz deneyimi, inşaat ve gayrimenkulün faaliyet alanlarına aktararak mevcut portföyümüzde yer alan kendi arazilerimiz üzerine projeler inşa etmeye başladık. Beylikdüzü’nde ilk markalı konut projemiz Makyol Yaşam’ı sahiplerine teslim ettik ve yaşama açtık. Ardından ikinci projemizi Bahçeşehir’de Makyol Santral adıyla inşa etmeye başladık. Makyol Santral’i, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bitirerek teslim etmeye başlayacağız. Dolayısıyla gelecek yıl İstanbul’un farklı ilçelerinde kendi arazilerimiz üzerinde yeni proje imkânlarını değerlendireceğiz.

Düşler Vadisi Riva satışta

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva, projesi Yılmaz İnşaat imzasıyla satışa sunuldu. Riva’nın doğal yapısı korunarak, 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen villa projesi, doğa dostu konseptiyle öne çıkıyor. Tanıtım öncesi döneme özel olarak 1 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan projede alternatif ödeme planları da sunuluyor. Natamam şekilde yapılacak villalar, yatırımcının tercihine göre (ince işçilik için) istediği paketi satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. Düşler Vadisi Riva, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla her geçen gün hızla gelişen Kuzey Marmara Otoyolu aksının Anadolu Yakası’nda örnek niteliğinde bir yapılaşma olarak öne çıkıyor.

Tema İstanbul’da örnek daire hazır

Artaş İnşaat, Mesa, Öztaş ve Kantur-Akdaş Ortak Girişim Grubu imzası taşıyan Tema İstanbul Bahçe projesi, Küçükçekmece’nin en hızlı gelişen bölgesi Atakent’te yükseliyor. Tema İstanbul’a komşu konumda hayata geçirilen 363 dairelik projenin 2+1 tipi örnek dairesi konut alıcılarının beğenisine sunuldu. ‘365 gün bahçe’ sloganı ile dikkat çeken Tema İstanbul Bahçede; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi daireler yer alıyor.

Emlak dünyasının son durağı Gaziantep

Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı, 4-7 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlayacak. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin katkılarıyla Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarlar, Türk inşaat sektörünü Ortadoğu ve Afrikalı sektör temsilcileriyle buluşturacak.