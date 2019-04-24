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Bu festivalde sanat konuşuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 4.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:17
Bu festivalde sanat konuşuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali, 6 misafir ülke, 48 şehirden 124 sanatçıyı Bursa’da buluşturdu.


Büyükşehir Belediyesi, geleneksel el sanatların yaşatılması adına önemli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali törenle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş’in de katıldığı açılış töreni, mehter takımının marşları ve kılıç kalkan gösterisi ile başladı.


88 sanat dalı


Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında düzenlenen açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa’nın, köklü tarihi ile büyüleyici bir yer olmasının yanında, kent kimliğini oluşturan kültürel değerlerin sanat dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir şehir olduğunu söyledi. Tarihi çarşı ve hanlarıyla bir sanatkârlar şehri olan Bursa’nın kültürüne ve tarihine sahip çıktıklarını dile getiren Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; her projede kültürel ve sanatsal değerlerimizi, sadece Türk insanına değil tüm dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz. Sanat dallarımızı genç nesle aktarma projelerimizde tarihi ve kültürü ile bütünleşen programlara imza atıyoruz. Böylece dünün emaneti sanat dallarımızın yarınlara teslim edileceğini de garanti altına almış oluyoruz. Geleneksel el sanatları festivali ile halk kültürümüzün eşsiz örneklerini teşkil eden ancak günümüz yaşam koşullarına bağlı olarak her geçen gün kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı yaşatma ve geleceğe taşıma hedefiyle yola çıktık. Festivalimiz bu yıl; 6 misafir ülkenin yanında 48 şehrimizden 88 sanat dalında 124 sanatçıyı ağırlıyor. Halkımızı festival alanını gezmeye davet ediyorum” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş de somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması adına Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan geleneksel sanatların saha araştırmaları ile tespiti, kayıt altına alınması ve toplumsal hafızaya aktarılması adına önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren İbiş, “Çalışmalar kapsamında Bursa’da da 3034 bilgi ve belgeyi kayıt aldık. Yine bakanlık olarak geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılarımıza sanatçı tanıtım kartı veriyoruz. Bugüne kadar 123 sanatçıya tanıtım kartı verdik. Bu sanatçılarımızdan 40’ı eserleriyle bu festivalde yer alıyor” diye konuştu.


Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak da eserleriyle festivale katılan bütünsanatçılara teşekkür etti.


Konuşmalarından ardından Bursa’da Bakanlığın sanatçı tanıtım kartına sahip olma hakkı kazanan sanatçılara kartları dağıtıldı. Protokol üyeleri daha sonra festival kapsamında açılan stantları gezdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:17
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