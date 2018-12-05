Bu festival liselileri icat çıkarmaya teşvik edecek

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle liselere yönelik düzenlenen "6. Bilim ve Fikir Festivali", 18-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de festivale ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akademisyenler, Anadolu Yakası'ndaki bazı okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Tarhan, 700 öğrenciyle yola çıktıkları Üsküdar Üniversitesi'nin bugün 19 bin öğrenci ve 500'ün üzerinde akademisyenle üst düzeyde kaliteli eğitim verdiğini söyledi.

Tarhan, nörobilimle ilgili çalışmaların bir gencin hem eğlenceli hem de disiplinli bir ortamda daha kaliteli eğitim alacağını gösterdiğini ifade ederek, Üsküdar Üniversitesi olarak, öğrencilerini alanlarında üretken düşünceyle çığır açacak buluşlara sahip bilim insanları olmaları için teşvik ettiklerini belirtti.

- "Binin üzerinde proje yarıştı"

Festival ile lise çağındaki gençlerin fikirlerini ve buluşlarını gösterebileceği, onlara proje kültürünün aşılanmasını sağlayacak bir platform kurduklarını dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:

"Keşfedici düşüncede hayal kurmak vardır. Hayal kurduktan sonra o hayali projelendirmek var. Mevlana’nın pergel metaforu gibi bir ayağınız sürekli yerde olacak. İkisi havada olursa boşa gider. O hayali de bir amaca yönelik olacak. Hayalden sonra bilgiler beynimizde kuluçka dönemine yatıyor. Sonrasında hiç beklenmedik parlak fikirler ortaya çıkar. Tıpkı Arşimet’in, Newton’un olduğu gibi. Bu sebepler teknoparklardan önce kuluçka merkezleri vardır. O sebeple beyinde hayal üretebilmek ve bunu disiplinli ve eğlenceli hale getirmek önemlidir. Gençleri iyi ve doğru alanlara yönlendirmemiz ve ego ideali vermemiz gerekiyor. Gençlerin sosyal medyanın, popüler kültürün tuzaklarına düşmemesi için de bu ideali vermemiz gerekiyor."

Tarhan, 6 yıldır düzenledikleri "Bilim ve Fikir Festivali" ile gençlere yenilikçi fikirlerini duyurmaları ve projelerini sunmaları için imkan sağladıklarını anlatarak, "Her yıl artan başvuru sayısı da bizi mutlu ediyor. Festivalimizde bugüne kadar binin üzerinde proje yarıştı. Danışman öğretmenler gözetiminde, gençlerin hazırladığı fikirleri, buluşları paylaşmalarına aracı olmak, onların bilimsel çalışma yapmalarına ve girişimcilik özelliklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Festivallerinin eğlence ve bilim disiplinini bir arada bulunduran ve gençleri geleceğe hazırlayan bir yol olduğuna işaret eden Tarhan, eğitimcileri ve öğrencileri festivale katılmaya davet etti.

- "Çalışmayı her yönüyle destekleyeceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu kapsamında çağa uygun ve geleceğe yönelik emin adımlar atmayı hedeflediklerini belirterek, bu bağlamda kurumsal iş birliklerini çok yönlü olarak sürdürmek istediklerini söyledi.

Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem bugünün hem de geleceğin becerisiyle donanmış ve bu becerilerini insanlığın faydasına kullanabilen, bilime meraklı, kültür ve sanata duyarlı, ahlaklı nesiller yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

"Bilim ve Fikir Festivali" gibi festivallere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yazıcı, "Öğretmenlerimiz, düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, aslında fikir üreten bir kuşak yetiştirmek istiyorlar. Bunları da aracı kılacaklar. Okul müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz de öğrencilerimizin üretebilecekleri ortamları oluşturacaklar. Biz de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmayı her yönüyle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, festivalin tanıtım sunumunu yaptı. Sonrasında ise Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan "Değişen Dünyada İyiliği Yeşertebilmek" başlıklı bir konferans verdi.

- Başarılı projeler ödüllendirilecek

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "6. Bilim ve Fikir Festivali", 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Festivale bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride başvuru kabul edilecek. Gençleri düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan festival için son başvuru tarihi, 22 Şubat 2019 olarak belirlendi.

Her üç kategoride de birinci olanlara 6 bin lira, ikinci olanlara 4 bin lira ve üçüncü olanlara 2 bin lira ödül takdim edilecek. 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 lira ödül verilecek. Proje danışmanı öğretmenler ise dereceye giren proje ödülünün yarısını alacak.