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Bu faktörler çocuklarda işitme kaybına neden oluyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Kodaş, çocuklarda işitme kaybı hakkında önemli bilgiler verdi.

07 Ağustos 2018 Salı 19:50
Bu faktörler çocuklarda işitme kaybına neden oluyor

Çocuklardaki işitme kayıplarının birden fazla nedeni olabileceğini belirten Özel Ento Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Tuncay Kodaş, çocuklarda yenidoğan döneminde yapılan işitme testlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

İşitme tarama testlerinin mutlaka erken yaşta yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Kodaş, “Bu test yapıldıktan sonra eğer çocukta işitme kaybıyla ilgili bir şüphemiz varsa Bera Testi yapıyoruz. Bu test ile çocuğun hangi kulağında ne ölçüde işitme kaybı olduğunu görebiliyoruz. İşitme kayıpları doğuştan da olabilir.

İki kulakta da doğuştan işitme kaybı varsa, halk arasında biyonik kulak (koklear implant) olarak bilinen ameliyat gerçekleştirilir. Uygun yaşta yapılan bu operasyon ile çocuğun işitmesi sağlanır. Bu tip işitme kaybı olan çocukların ameliyat gününe kadar işitme cihazı kullanması lazım. Çocuğun sesi unutmaması için işitme cihazı mutlaka kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI İŞİTME KAYBI OLUŞUR

Orta kulakta sıvı birikmesine bağlı olarak işitme kaybı oluşabileceğine de dikkat çeken Kodaş, şöyle konuştu:

“Bu rahatsızlığın ana nedenlerinden biri burun tıkanıklığıdır. Viral enfeksiyona bağlı rinit, alerji, geniz eti burun tıkanıklığına sebep olabilir. Bu rahatsızlıkta erken tedavi çok önemlidir. Medikal tedavi ile sıvı birikiminin ortadan kaldırmaya çalışırız. Eğer tedavide başarı sağlanamazsa, ameliyat seçeneği gündeme gelir.

Ameliyatta kulak zarına küçük bir pencere açıyoruz. Orta kulaktaki sıvıyı boşaltıyoruz. Daha sonra içerideki basıncı dengelemek için bir havalandırma tüpü yerleştiriyoruz. Tüp içeride 6 ay veya 1 yıl kalır. Kulak iyileşince tüpü kendiliğinden atar. Bu ameliyatı yapmadığımız takdirde kalıcı işitme kaybı oluşur.”

BUNLARA DİKKAT!

İşitme kaybı olan çocukların televizyonu yüksek sesle dinlediklerini, arkalarından bir yakını seslendiğinde dönüp bakmadıklarını söyleyen Dr. Kodaş, “Bu iki durum işitme kaybı açısından şüphelenilmesi gerektiğini gösterir. Böyle bir durumda mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına gidip muayene olunmalıdır” dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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