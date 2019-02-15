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“Bu evlatlar bizim evlatlarımız"

Kayseri’deki STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları Erciyes Kadın Platformu, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesini ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 17:22
“Bu evlatlar bizim evlatlarımız"

Kayseri’deki STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları Erciyes Kadın Platformu, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesini ziyaret etti.


Toplantıda konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemi üzerinde duran İl Müftüsü, kadınların özellikle toplum yararına yapılan çalışmalarda çok başarılı olduklarını belirtip “hayırda yarışan” bir platform olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak "Kayseri, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın birlikte yapmış olduğu yardım çalışmalarında Türkiye sıralamasında birincidir. Biz Kayserimizden “Yükümüz Kardeşlik” şiarıyla Suriye’ye 600 civarında tır yardımı gönderdik. Her ay en az 10 tır yardım göndermekteyiz" dedi.


İl Müftüsü Güven, "Hediyem Kur’an Olsun” Yardım kampanyası ile Kayserimizden toplanan 714.000,00 TL bağış ile dünyanın dört bir yanına 59.500 adet Kur’an-ı Kerim hediye ettik" diyerek şunları söyledi:


"Bizim TDV olarak yurtdışından gelen öğrencilere yönelik 3 tane koordinatörümüz bulunmaktadır. Bunlardan biri üniversiteli kız öğrencilerimize bakan ve onların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gidermek için çalışan koordinatörümüzdür. Bir diğer koordinatörümüz İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencilerimize bakmakta; diğeri ise üniversitede öğrenim gören erkek öğrencilere bakan koordinatörümüzdür. Biz bu öğrencilerimize; sosyal, kültürel etkinliklerden ilmi kapasitelerini geliştirecek seminerler, konferanslar gibi etkinliklere kadar her alanda hizmetler veriyoruz. Çünkü bu evlatlar bizim evlatlarımızdır. Onları her alanda desteklememiz gerekiyor.


Kayseri’de bir adet Uluslararası İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 300’ün üzerinde öğrencimiz TDV’nin burslusu olarak okumaktadır.


Bunların dışında mutat olarak ilçelere gittiğimizde o ilçenin tüm okullarına İl Müftü Yardımcılarımız ve İlçe Müftülerimizle birlikte konferansa gidiyoruz. İlçelere yaptığımız bu ziyaretlerde hem İl Müftülüğümüzü tanıtıyor, hem de her ay bir konuyu belirleyip o konu hakkında orada konuşmalar yapıyoruz.


Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye genelinde bu yıl Mevlid-i Nebi haftası sebebiyle üniversite öğrencilerine yönelik yapılan yazılı sınavda başarılı olan bir erkek ve bir kız öğrenciyi Başkanlığımız umreye gönderirken biz de Kayseri İl Müftülüğü olarak ikincileri umreye göndereceğiz. Üçüncü, dördüncü ve beşincilere ayrı ayrı büyük altın, yarım ve çeyrek altın hediye veriyoruz. İlk 10’a girenlere ayrıca hediyeler veriyoruz. Ayrıca ilk elliye giren kız ve erkek öğrencilere de Konya gezisi yaptıracağız.


Üniversite öğrencilerimize yönelik de İlahiyat Fakültemizin dekanıyla işbirliği yaparak konferanslar düzenliyoruz. O konferanslara bütün öğrencilerimiz katılabiliyorlar. Kayseri’de 15 Temmuz vesilesiyle “Vatanım Herşeyim” isimli kitabı ortaokul ve lise öğrencilerinin okuyabileceği bir kitapçığı 5 bin tane bastırarak öğrencilerimize dağıttık. Yine Kudüs’le ilgili Diyanet’in çıkarmış olduğu “Selam Sana Ey Kudüs” kitabını 5 bin adet,“Peygamberimiz Ve Gençlik” kitabından da 10 bin adet bastırarak dağıttık. ”diyerek sözlerini tamamladı.


Erciyes Kadın Platformu Başkanı Dr. Necla Ceren, İl Müftüsü Güven’e göstermiş olduğu ilgi ve ev sahipliği için teşekkür etti.


Düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, Erciyes Kadın Platformu Başkanı Dr. Necla Ceren ve Erciyes Kadın Platformu Üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:22
  1. kitap
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