Bu eser hepimizin

Gürhan Gürses

Kopyada yakaladı diye hocasını tabancayla vuran üniversiteli… Bıçaklıyor bir de…

Bu nasıl bir akıl donukluğu, kalp soğukluğu, vicdan körlüğü, şefkat noksanlığı? Biz ne yetiştiriyoruz okullarda? Evlerde ne besliyoruz?

Masamızda kimlerle oturuyoruz?

Sokağımızda kimlerle selamlaşıyoruz? Okullarda kimlerle sohbet ediyoruz? Sorgulamamız gereken o kadar çok şey var ki! Eğitimli katiller yetiştiriyoruz. Eğitimli canavarlar…

Hani iyiliklerimiz… Güzelliklerimiz…