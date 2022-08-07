'Bu ekonomik operasyon ABD’nin talimatıdır'

ABD ve Batılı egemen ülkelerin besleyip büyüttüğü ve son 80 yıldır her fırsatta ülkemizi her 10 yılda bir darbelerle, terör örgütleri ile, kaos senaryoları ve ekonomik darbelerle milletimize diz çöktürmek isteyen adları sözde Türk ve Müslüman olan ve bizim gibi görünüp bize tuzak kuran bu bir avuç azınlık sermeye sahiplerinin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunları Yeni Akit Gazetesi detaylı olarak ortaya çıkardı. Maalesef başka da bir-iki gazetenin dışında, başka hiçbir medya kuruluş bu haberden doğru dürüst söz etmedi. Söz ettilerse de bir iki kelime ile yetinip geçiştirdiler. Bu ekonomik operasyon ABD’nin talimatı ile 2023 Haziran seçimleri noktasında,Türkiye’nin kaderi üzerinde oynanmak istenen çok büyük bir ekonomik darbe tuzağıdır. Doları yükselterek piyasaları nasıl altüst edip zincir marketler vasıtası ile fahiş fiyatlarla milletimizi adeta canından bezdirip milletimizin kaderi üzerinde nasıl sinsi oyunlar oynadıklarını artık milletçe görmeliyiz. Bu tezgahı kuranlar belidir. Bazı satılmış iş adamları, şirketler, zincir marketler, CHP ve altılı masa millet ittifakı siyasi partileri bu tezgahın destekçileridir. Merkez Bankası başkanı mutlaka bu 55 milyar dolar ucuz TL krediyi alıp Dolara yatırıp dövizi yükseltenlerin isimlerini bir bir açıklamalıdır. Çünkü bu bir avuç azınlık sermaye sahipleri; 2023 seçimlerinde hedeflerine ulaşmak için halen Yüce Milletimize tuzak kurmaya devam ediyorlar…