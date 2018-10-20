Bu durum "Suudi Arabistan'a öldürme izni vermek" demek olur

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa çıkarılması için uluslararası baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Deloire, Twitter hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını değerlendirdi.

'Öldürmek izni vermek' anlamına gelir

Olayın açığa çıkması için gerekli uluslararası baskının yapılmaması veya bir uzlaşma politikasının kabulünün Suudi Arabistan'a "öldürme izni vermek" anlamına geleceğini belirten Deloire, "Kaşıkçı'nın ölümünün kabulünden sonra, Suudi Arabistan'a, olay hakkında tüm gerçekleri aydınlığa çıkaracak ve Suudi gazetecilerin serbest kalmasını sağlayacak güçlü, sürekli ve kararlı uluslararası baskı beklentisi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.