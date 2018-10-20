0553 313 94 23

Bu durum "Suudi Arabistan'a öldürme izni vermek" demek olur

Cemal Kaşıkçı cinayetini ilişkin açıklama yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, olayın açığa çıkması için gerekli uluslararası baskının yapılmaması veya bir uzlaşma politikasının kabulünün Suudi Arabistan'a "öldürme izni vermek" anlamına geleceğini söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:25
Bu durum "Suudi Arabistan'a öldürme izni vermek" demek olur

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa çıkarılması için uluslararası baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Deloire, Twitter hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını değerlendirdi.

'Öldürmek izni vermek' anlamına gelir

Olayın açığa çıkması için gerekli uluslararası baskının yapılmaması veya bir uzlaşma politikasının kabulünün Suudi Arabistan'a "öldürme izni vermek" anlamına geleceğini belirten Deloire, "Kaşıkçı'nın ölümünün kabulünden sonra, Suudi Arabistan'a, olay hakkında tüm gerçekleri aydınlığa çıkaracak ve Suudi gazetecilerin serbest kalmasını sağlayacak güçlü, sürekli ve kararlı uluslararası baskı beklentisi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 15:25
  1. İstanbul
  2. Christophe Deloire
  3. Suudi Arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Karatay: Kayseri pastırması en sağlıklı besin
    1. Canan Karatay: Kayseri pastırması en..
    2. Komşuda 101 öğrenci hastaneye kaldırıldı
    3. Bakan Pekcan resmen açıkladı: Tek tek..
    4. Güzel bir pilav için bunları unutmayın
    5. Suudi Arabistan ısrar ediyor! Yeni..
    6. Bu durum "Suudi Arabistan'a öldürme..
    7. Başkan Erdoğan: Ülkenin geleceği,..
    8. Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın..
    9. Gaziantep'te isyan ettiren manzara!..
    10. Hain saldırı! 1 özel harekat polisi..
    11. Öğle tatilinde atölyeye gitti, "üretim..
    12. Mehmetçik'in eğitimi sırasında Van..
    13. S. Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi:..
    14. 160 kiloluk bal kabağı, görenlerin..
    15. Af Örgütü'nden Kaşıkçı çıkışı:..
    16. Kışlakçı: Cemal için adalet istiyoruz
    17. Reuters: Kaşıkçı'nın cesedi bulunmak..
    18. Suudiler, ne oldu da Kaşıkçı..
    19. Geçim kaynakları oldu! Köylüler..
    20. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Cemal..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?