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"Bu demokrasi adına en büyük ayıptır"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye (Ekrem İmamoğlu) çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir"

24 Mart 2019 Pazar 18:33
"Bu demokrasi adına en büyük ayıptır"

İSTANBUL (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." dedi.

Aksakal, Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Seçimlere bir hafta kaldığını anımsan Aksakal, "DSP'nin önlenemez yükselişinin altında ezilmeye devam eden ana muhalefet yapısının saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ettiğini" söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Benli'ye yönelik sözlerini eleştiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu memleketi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış, sözde demokrat, sözde demokrasi savunucusu bir zihniyetin temsilcisi Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı şahıs, ben ona çakma imam diyorum, burada faşizan bir dille, demokrasiyi ayaklar altına alarak adayımıza saldırmış ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir. 'Bu son ihtarım.' diyerek de tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Ne yapacaksan Önder Aksakal'a yapacaksın."

Atatürk'ün partisi diye insanlara kendisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesinin bile kendisine oy vermeyeceği birine Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecek. DSP’nin iktidara yürüyüşünü önleyemeyecekler. Bugün kendisine destek amacıyla bütün programımı kestim Avcılar’a geldim. DSP olarak tüm teşkilatımızla adayımız ve başkanımız Handan Toprak Benli'nin yanındayız."

Handan Toprak Benli de İmamoğlu'nun Avcılar'da yaptığı konuşmayı kesinlikle kabul etmediğini dile getirerek, kendisinin ve partisinin Avcılar'daki yükselişinin engellenmeye çalışıldığını savundu.

Benli, "Sayın Ekrem İmamoğlu, kadın ve doktor bir belediye başkanının adını bile ağzına almaksızın, topluma yuhalatacak ve bunu bile fazla görecek şekilde bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma cinsiyetçiliktir ve talihsizdir. Sadece şahsıma değil, tüm kadın siyasetçilere siyasetten, yönetimden çekil demektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:33
  1. Avcılar
  2. CHP
  3. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  4. Demokratik Sol Parti (DSP) Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli
  5. DSP
  6. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

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