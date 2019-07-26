Bu defa suçüstü yakalandılar Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir süredir atıl durumda bulunan bir kamu kurumunu tekraren soymaya çalışan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir süredir atıl durumda bulunan bir kamu kurumunu tekraren soymaya çalışan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesinde bulunan ve Sevgi Evlerinin tamamlanmasıyla boşaltılarak taşınma işlemi gerçekleştiren Saffet Şeker Kız Yurdu olarak bilinen kamu kurumu binasını mesken tutmaya kalkışan hırsızlık şüphelileri son girişimlerinde yakayı ele verdiler. Dün gece yine hırsızlık amacıyla binaya gelen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandılar. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan şüpheliler B.K.(55), T.K.(25) ve N.S.Z.(21) işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiler.

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