Bu defa da Sıraç için umut oldular

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki ‘ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim’ sosyal medya grubu bu defa da küçük Sıraç’a Umut oldu.

Yatağa bağımlı yaşayan epilepsi hastası küçük Sıraç artık oturup ayakta durabilecek. Grubun öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla Sıraç için yardım toplanılarak ihtiyacı olan aparat alındı. Grup yöneticisi Kısmet Kolivar Sağlam, “Boyundan altı felç olan Sıraç yavrumuzun durumunu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik. Bu aparatı ailenin alım hücü olmadığı için Hastane Müdürümüz Abdurrahman bey bizimle iletişime geçti. Biz de grubumuz üyeler aracılığıyla Bozüyük ve yurt dışından gelen bağışlarla devletin ödediği miktarın dışında 4 bin lirayı toparlayıp Sıraç için gerekli aparatı yaptırdık. Şimdi Sıraç ayakta durabilecek ve oturabilecek. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yanıltmayarak hayır kapılarını sonuna kadar açan hayırsever grup üyelerimize, Hastane MüdürümüzAbdurrahman Ozan ile Münevver Urhan, Aynur Hoşoğlu ve medikal firma yetkilisi Ramazan beye çok teşekkür ediyorum” dedi.