Bu da taahhütlü kumar! Gençler bahis batağına sürükleniyor

Milyonlarca genç kumar batağındayken şimdi de taahhütlü bahis skandalı ortaya çıktı. Spor Toto'nun ihaleye çıkarttığı bir bahis oyunu için şartlardan bir tanesi de 17 milyar lira ciro elde edilmesi oldu. Bu rakam ise daha çok gencin kumar batağına sürüklenmesine neden olacak. Konuyu gazetemize değerlendiren Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay ve İHH Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, kumarın bağımlılıkla mücadele kapsamına alınmasına rağmen yasal olarak oynatılması çelişkisine dikkat çekerken milyonlarca gencin bu bataklığa sürüklendiğini söyledi.

“Öğrenciler ders değil kupon çalışıyor”

Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, “Geçtiğimiz günlerde bu oyunun ihalesi iptal edildi ancak şimdi yenilenmeye hazırlanıyor. 10 yıllık bir anlaşmada ilk yıl için 17 milyar liralık bir hasılat öngörüyorlar. Diğer yıllarda ise enflasyona bağlı bir artış talep ediliyor. Bu ne demek, adına şans oyunu denilen bu kumara yeni kurbanlar demek” dedi. 14 milyon insanın kumar ağında olduğu uyarısında bulunan Bilal Ay, “Sokakta yürüyen hemen hemen 6 kişiden birisi bu oyunları oynuyor. İhalesi yenilenecek oyunu oynayanların yüzde 60'ı 18-25 yaş arasında. Oyunlara başlama yaşı 18'in çok altında! Ayrıca okullarımız o hale gelmiş ki, hocalarımızdan aldığımız bilgilere göre neredeyse bu oyunu oynamayanlar parmakla gösterilir durumda. Öğrenciler ders değil kupon çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Bağımlıların yüzde 65'i suça sürükleniyor”

“Yetkililerin bu duruma çözüm bulmaları gerekirken, bu kumara daha fazla kişiyi bulaştıracak adımları atmaları kabul edilemez” diyen Ay, konuşmasına şöyle devam etti: “Rakamları arttırmak demek bu oyunu daha fazla kişinin oynaması, daha fazla para ile oynaması demek. Bakın bu bir kumar ve pek bilinmese de bağımlılık yapıyor. İnsanlarımız, özellikle gençlerimiz para kaybediyor. Kaybettiklerini yeniden kazanmak için borç para alıyor. Sonra borç alabilmek için yalan söylüyor ya da hırsızlık yapıyor. Bu kadarla da kalmıyor işin sonucunda uyuşturucu tacirlerine taşeron olmaya kadar gidebiliyor bu durum. Kumar bağımlılarının yaklaşık yüzde 65'i suça sürükleniyor. Hepsini açıkça ifade etmek istemiyorum ama maalesef başka trajediler de yaşanıyor.”

“Reklamları her yerde”

Bu oyunun oynanmasına karşıyız diyen Bilal Ay, “Dinimiz kumarı yasaklıyor. Başka ülkelerde bu oyunları oynamak için çeşitli şartlar gerekli. Devlet bir şekilde denetliyor. Biz de ise tam bir denetimsizlik hakim. Kumar cebe girmiş internetten oynanıyor. Binlerce bayii var. Yetmiyor mobil bayi denen geçici insan yoğunluğunun olduğu yerlerde kurulan bayiler var. Denetim ise yok. Bugün 18 yaş altı bir gencimiz, çocuğumuz bu oyunların tuzağına düşecek olsa onu koruyacak bir mekanizma yok. Yetmiyor reklamları her yerde. Gazetelerde sürmanşette. Televizyonlarda. Belediye otobüslerinin üzerinde” şeklinde konuştu.

“Kumar, Türkiye gençliğinin en önemli sorunu haline geldi”

İHH Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay ise, “Alkol ve sigarının görsel ve yazılı medyada görünürlüğü yasaklandı. Bu çok olumlu bir gelişmeydi. Bununla birlikte alkol ve sigara bağımlığının düştüğünü de gözlemledik. Kumar, Türkiye gençliğinin en önemli sorunu haline geldi. Bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü gençlik bahis oyunlarına hiç olmadığı kadar kolay ulaşabiliyor. İnternet ortamında bütün spor oyunlarıyla ilgili bahislere yasal veya yasal olmayan siteler aracığıyla ulaşabiliyorlar. Bu konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu raporlarına baktığımız zaman 18 yaş altı gençlerimizin çok yoğun bir şekilde şans oyunları denilen kumara yöneldiği görülüyor. Yasal yaş sınırı olmasına rağmen Devlet Denetleme Kurulu raporlarında her dört çocuktan birinin bu tip bahis oyunlarını oynadığı gözler önüne seriliyor. Son yıllarda 18-25 yaş arası gençlerin kumara yöneliminde ciddi bir artış olduğu ise anketlere yansıyor.” ifadelerini kullandı.

“Bahis oyunlarına ulaşım zorlaştırılmalı”

Gençlerimizi yasalarla korumalıyız diyen Atalay, “Kumara ulaşmanın zorlaştırılması gerekiyor. Nasıl ki alkole ve sigaraya ulaşmak yasal olmasına rağmen zorlaştırılıyorsa bahis oyunlarına da ulaşmanın zorlaştırılması lazım ilk etapta. Sorunun sadece STK'lara devredilmesi çözüm getirmiyor. Diyanet'in veya STK'ların ‘kumar haramdır' kampanyalarının tek başına toplum üzerinde etkisi olmuyor. Çünkü bunun kolaylaştırıcı bir yönü var. Spor programlarında ve stadyumlarda kumar adeta teşvik ediliyor. Metrolarda, otobüslerde ve televizyonlarda bu oyunların reklamları yer alıyor” dedi.

“Bağımlılık yapan 5 maddenin dördü yasal arzda”

Bahis oyunlarının bir haz oluşturduğunu ve bu hazzı sürekli yaşamak isteyenlerde bağımlılık oluşturduğunu ifade eden Atalay, “Devlet olarak bağımlılıklarla ilgili mücadele başlatıldığını fakat bağımlılık yapan 5 maddenin (Tütün, Alkol, Uyuşturucu, Kumar ve Teknoloji) dördü yasal arzda. Yasal arzda olduğu müddetçe daha hızlı gençler arasında yayılıyor. Okulların yanlarında bahis oynanan bayileri görüyoruz. Bunların okullardan çok uzak olması lazım. En önemlisi de iki milyon internetten kumar oynayan gençten bahsediliyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Çözüme yönelik çalışmalar çok ağır gidiyor”

Kumar bağımlılığına yönelik bazı toplantıların da yapıldığını dile getiren Atalay, “Geçtiğimiz günlerde iki gün süren bir bağımlılık çalıştayı yapıldı. Aynı şekilde Yeşilay'ın da bir bağımlılık çalıştayı oldu. Buralarda problemler dillendiriliyor. Birçok bakanlık ve STK'lar bir raya geliyoruz fakat çözüme yönelik çalışmalar çok ağır gittiğini söyleyebiliriz. Asıl tehlike kumar bağımlılığında ve bu alanda yapılanların zayıf olduğunu görüyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Spor Toto'nun bahis oyunları için ihale açıldı. İhale rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, isteklilerin, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, bugün itibariyle beş yıl geriye doğru asgari toplam bir yıl yurt içinde veya dışında en az 500 bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile en az 3 milyar TL tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini yapmış olduğuna dair iş deneyimini belgelemesi gerekiyor. İsteklilerin ayrıca, ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip 100 personel istihdam etmesi ve sözleşme süresince ilk yıl 17 milyar lira, sonraki yıllarda bu tutarın ÜFE + TEFE/2 oranında güncellenecek tutarı kadar hasılat elde edeceğine ilişkin taahhüt belgesi vermesi de gerekiyor. İhaleye teklif vereceklerin, 2017 bilançosuna bağlı olarak, dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının 2017 yılı sonu itibarıyla en az 0.50, özkaynaklar/toplam aktif oranının 0.10 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0.75'den küçük olması zorunlu olacak.

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