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Ekonomi Bu da oldu! Türkiye Arap ülkesine gemi sattı
Ekonomi

Bu da oldu! Türkiye Arap ülkesine gemi sattı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 08:22:00 -
Bu da oldu! Türkiye Arap ülkesine gemi sattı

DEARSAN, Katar’a Yüksek Süratli Hücumbot ihracatı gerçekleştirdi.

DEARSAN, Katar’a Yüksek Süratli Hücumbot ihracatı gerçekleştirdi.

Doha Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı’nda Katar Deniz Kuvvetleri ve DEARSAN Shipyard arasında 2 adet 50 metre Yüksek Süratli Hücumbot tasarım ve inşa projesi kapsamında imza töreni gerçekleştirildi. DEARSAN tarafından yapılan açıklamaya göre törene Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Hassan Al Sulaiti, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım katılım sağladı.

Asimetrik Harp, Devriye Görevleri, Bölgesel Suların Korunması, Deniz Korsanlığı ile Mücadele, Keşif ve Gözetleme, Arama ve Kurtarma, Afet Yardım Operasyonları, Sınır Kontrolü, Üs ve Liman Güvenliği kapsamında etkin görevler üstlenebilen Yüksek Süratli Hücumbotta, Su Üstü Harbi, Hava Savunma Harbi ve Asimetrik Harp için de silah sistemleri bulunacak. Halihazırda DEARSAN’ın farklı ülkelere de ihracatları bulunuyor. Geçtiğimiz dönemlerde DEARSAN, Tanzanya, Nijerya ve Kazakistan gibi ülkeler ile farklı anlaşmalara imza atmıştı.

DEARSAN’dan Kazakistan’a tersane yatırımı
DEARSAN, Kazakistan’a tersane yapmak üzere anlaşma imzalamıştı. Bahse konu tersanenin 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması öngörülmekte. Gelişmeyi resmi LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran DEARSAN, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma Sanayimizin faaliyet alanlarında ülkemizi yurtdışında çeşitli ülkelerde başarıyla temsil eden tersanemiz DEARSAN, çalıştığı projelere bir yenisini daha ekledi. 17 Kasım 2023 tarihinde DEARSAN Ailesi olarak, Kazakistan Devlet Yetkilileri ile tersane yatırımı yapmak üzere bir sözleşme imzaladık. Söz konusu tersanenin, 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması öngörülmektedir. Söz konusu sözleşmenin tersanemize ve ülkemiz savunma sanayisine hayırlı olmasını dileriz.”
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