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Korona Virüs Bu da oldu: İngiltere'de bir köpeğin Covid-19 testi pozitif çıktı!
Korona Virüs

Bu da oldu: İngiltere'de bir köpeğin Covid-19 testi pozitif çıktı!

İngiltere'de bir ailenin koronavirüse yakalanması, evde besledikleri köpeğin de hasta olmasına neden oldu. Köpeğe yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:07:00 -
Bu da oldu: İngiltere'de bir köpeğin Covid-19 testi pozitif çıktı!

İngiltere'de 'çok nadir' görülen bir olay yaşandı, ülkede ilk kez bir köpeğe Covid-19 teşhisi konuldu. Köpeğe yapılan koronavirüs testi pozitif sonuç verdi, sahiplerinin Covid-19'a yakalandığı, köpeğin de onlardan kaptığı düşünülüyor.

Weybridge Surrey’deki Hayvan ve Bitki Sağlığı Kuruluşu tarafından teyit edilen test sonrası, İngiltere Baş Veteriner Hekimi Christine Middlemiss, köpeklerin korona virüse yakalanma oranının “çok nadir” olduğunu dile getirdi:

''Enfekte olan köpeğin tedavisi diğer semptomlarla birlikte devam ediyor ve iyileşiyor. Köpeklerin koronavirüse yakalanma oranı oldukça nadir, sürekli olarak klinik bulgular gösterebiliyorlar ve birkaç gün içinde iyileşiyorlar. Koronavirüsün köpeğe, sahiplerinden bulaştığına dair herhangi bir kesin kanıt yok. Köpeğin durumunu yakından takip ediyoruz, durumunda değişiklik olursa hayvan sahiplerini bilgilendireceğiz.''

İnsanlara, hayvanlara dokunmadan önce ve sonra ellerini iyice yıkamaları önerilirken, İngiltere’de koronavirüse yakalanan köpek vakası Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonuna da iletildi.

İngiltere'de ilk

İngiltere’de ilk kez korona virüse yakalanan bir köpeğe rastlanırken, Belçikalı bilim insanları koronavirüse yakalanan köpek sahiplerinin yüzde 43’ünün antikora sahip olduğunu açıkladı. Utrecht Üniversitesi’nden Doktor Els Broens, hayvanların muhtemel bir koronavirüs rezervuarı taşıyabileceğini ve bunu insanlara yeniden aktarabileceklerini söyledi.

Kanada’da yapılan bir diğer araştırmaya göre, kedilerle aynı odada uyuyan insanların korona virüse yakalanma riskinin fazla olduğu belirtildi. İngiltere Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Epidemiyolog Katherine Russel, “Koronavirüs çoğunlukla insandan insana geçiyor, fakat bazı durumlarda virüs insanlardan hayvanlara da geçebilir'' ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayvanların koronavirüse yakalandığı öğrenilirken, 8 Kasım’da Singapur’daki bir hayvanat bahçesinde bulunan 50 Afrika Aslanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. ABD’nin Lincoln Hayvanat Bahçesi’nde de bazı Kar Leoparlarının ve Sumatra Kaplanlarının koronavirüs testleri pozitif çıkarken, Denver’deki Hayvanat Bahçesi’ndeki Yuri ve Nikita isimli iki kaplanın korona virüs testi pozitif sonuç verdi.

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