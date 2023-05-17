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Gündem Bu da oldu! CHP için dua zinciri başlattı ancak... Kur'an-ı Kerim'i ters tuttu
Gündem

Bu da oldu! CHP için dua zinciri başlattı ancak... Kur'an-ı Kerim'i ters tuttu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 20:31:00 -

14 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan CHP için şimdi de güya dua zinciri başlatıldı.

Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bazı kişiler, depremzedelere hakarete, tehdide başladı. Depremzedeleri kaldıkları otellerden bile atanlar oldu. "Oylarımız çalındı" algısına başlayan bazı Kılıçdaroğlu destekçileri de dikkat çekerken, bir yandan da birbirlerini suçlamaya da başladılar. Öte yandan seçimlerde HDP'nin desteğini de arkasına alan, özerklik ve terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için özgürlük vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün de şehit cenazesine çelenk yollamaya kalktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak isteyenlerin panikle her tuşa basmaya başlaması dikkat çekerken, bu sefer de dua zinciri başlatıldı.

TikTok'çu bir kişi, CHP için umudunu yitirenleri Fetih Suresi'nin ilk ayetini okumaya çağırdı. Seçimler sonuçlanana kadar dua edilmesine ara verilmemesini isteyen kişinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i ters tutması ise gözlerden kaçmadı.

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