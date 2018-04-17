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Bu da oldu! Canlı yayında 2 milyon dolarını tokatladılar!

Kripto para yayınları yapan YouTuber'ın, canlı yayındayken 2 milyon dolarlık kripto parası çalındı.

17 Nisan 2018 Salı 08:41
Bu da oldu! Canlı yayında 2 milyon dolarını tokatladılar!

Ian Balina adlı, kripto para yayınları yapan YouTuber, canlı yayındayken 2 milyon dolarlık kripto parası çalındı.

CANLI YAYINDA FARK ETTİ

YouTube üzerinde yaptığı canlı yayın esnasında gelen bir yorum, durumu açık ederken, Balina yoruma yanıt vermeden 15 dakika daha yayın yaptı. Bir güç kesintisi ile yayının kesildiğini belirten Balina, birkaç saat sonra yayına döndü. Bu esnada durumu fark ettiğini belirten yayıncı, kendi sisteminde Google hesaplarından çıkış yapıldığını gördüğünü söyledi.

HACK'LENDİĞİNİ ANLADIĞI İÇİN YAYINI SONLANDIRDI

Ancak daha sonra Telegram üzerindeki grubunda, canlı yayını hack'lendiğini anladığı için sonlandırdığını yazdı ve durum hakkında bir tweet de attı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:41
  1. Google
  2. youtuber

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