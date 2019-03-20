HDP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu ele verdi! CHP ile HDP arasındaki gizlenmeye çalışılan ittifak, HDP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı İsa Yıldız'ın yaptığı açıklama ile daha da güçlendi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı İsa Yıldız, Ekrem İmamoğlu’na verdikleri desteği açık açık ilan etti. HDP'li Yıldız, İstanbul Büyükşehir'de CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Ne cevap verecek? Her seferinde kirli ittifakı reddeden CHP ve İYİ Parti'nin bu açıklamalara ne cevap vereceği ise vatandaşın merak konusu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.