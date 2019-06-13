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Bu da kadınlara özel ‘çay evi’

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde sadece kadınların girebildiği çay ocağı açıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:26
Bu da kadınlara özel ‘çay evi’

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde sadece kadınların girebildiği çay ocağı açıldı.


31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den aday olan ve seçimi kazanarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hacı Gasım Akıllı, ilk icraat olarak seçim sürecinde söz verdiği kadınlara özel çay evi projesini hayata geçirdi. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde(ABD) çalıştıktan sonra doğup büyüdüğü beldesine hizmet etmek için aday olan ve seçimi kazanarak Belediye Başkanı olan Hacı Gasım Akıllı, ilk olarak kadınlara özel bir çay ocağı açarak kadınların hizmetine sundu.


Kadınlara özel çay evinin beldenin ihtiyacı olan bir çalışma olduğunu belirten Akıllı, “Annelerimizin, kız kardeşlerimizin ihtiyacı olduğu için bunu yaptık. Çarşamba günleri bizim pazarımız yağmur, yağış, sıcağında oturup rahatça çay, kahve içecekleri, muhabbet edecekleri bir yer yoktu. Bizde sadece bayanlara özel olmak üzere bu hizmeti açtık” dedi.


Çay ocağı sayesinde birbirlerini uzu süredir görmeyenlerin de görüştüğünü hasret giderdiğini kaydeden Akıllı, “Bize gelen ilk tepkiler olumlu, herkes çok memnun olduğunu ifade ediyor. Burada çaylarını, kahvelerini rahat bir şekilde içiyorlar, tanışmayan tanışıyor, birbirlerini aylarca göremeyenler görüşmüş oluyorlar bura sayesinde. Bundan önce hep dükkan kenarlarında oturanlara rast geliyordum. Yağmur yağsa sığınacak bir yerleri yoktu ama bugün burada yağmurda yağsa güneşte açsa güzel bir ortamda çay, kahve içerek muhabbet ederek evlerine dağılıyorlar” diye konuştu.


Beldeye tatil için gelen gurbetçilerin de hizmetten memnun olduğunu kaydeden Akıllı, şöyle devam etti:


“Gurbetçilerimiz de çok memnun oldu bu hizmetten. Bayanlarımızın en azından temiz bir lavaboya ihtiyaçları vardı burada mevcut, namazlarını rahatça kılabiliyorlar mescidimiz var, çocuklarını emzirme, bez değiştirme gibi her şeyi burada yapabiliyorlar.”


Beldede yaşayan Ebru Kıdık ise çay evinin kadınların rahatça oturdukları bir yer olduğunu kaydederek, “Çok güzel bir proje yaşlılarımız genelde sokaklarda oturuyordu şimdi rahat edebilecekleri bir yer oldu. İlk defa böyle bir yer açıldı ve gayette iyi işliyor. Devamı da inşallah gelir ve gençler içinde bir yer açılır” derken, Reyhan Öztürk ise, “Erkekler için her şey vardı beldemizde ama kadınlar için hiçbir yer yoktu. Şimdi bizim içinde oturabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz eğlence yapabileceğimiz bir yer oldu. Köyden geliyorsun oturmaya yer yok, namaz kılmaya yer yok. Komşuya arkadaşa gidiyorsun onu da rahatsız ediyorsun burası şu an çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:35
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