Bu da 'Kadın şiddeti'... Kocasını taş ve sopayla dövdü... Adıyaman’da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.

Adıyaman'da bir Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Derviş K. ile eşi Hanım K. tarafından darbedildi. İddiaya göre karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım K. kocasını taş ve sopayla darbetti. Yaralanan Derviş K. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

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