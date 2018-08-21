Bu da 'en küçük' acemi kasap

Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazı acemi kasaplarda görüntü alınmasını istemedi. 11 yaşındaki Muhammet Olgun ise kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti.