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Bu da düğün çaycısı

Burhaniye ilçesinde, Kırsal mahalle düğünlerinde 7-8 çeşit yemek servisi yapılırken, kurulan seyyar çay ocağında da çay ikramı yapılıyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Bu da düğün çaycısı

Burhaniye ilçesinde, Kırsal mahalle düğünlerinde 7-8 çeşit yemek servisi yapılırken, kurulan seyyar çay ocağında da çay ikramı yapılıyor. Bahadınlı Mahallesindeki Ali Kaldım ile Emine Arıcı’nın düğününde de Hasan Akkayık, çay işini üstlendi.


İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde 50 yaşındaki Hasan Akkayık düğün çaycısı oldu. Eski yıllarda kahvehane işlettiğini anlatan Akkayık, konuklara çay ikramı yaptığını söyledi. Evlenen gençlerin komşuları olduğunu anlatan Akkayık, “Düğünlerimizde 7-8 çeşit yemek yapılıyor. Bütün konuklara sofra kuruluyor. Bu arada konuklara çayda ikram ediliyor. Bunun için düğün evinin önünde çay ocağı kuruluyor. Bu gün bu görevi ben üstlendim. Düğünlerde komşular imece yapmaktadır. Çaycılık görevi de bana düştü” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
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