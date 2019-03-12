Bu da 65 liralık dolandırıcılık Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcılar yüzünden 65 liralık telefon faturası ödemek zorunda kaldı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcılar yüzünden 65 liralık telefon faturası ödemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre Yenibağlar mahallesinde yaşayan N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayarak, ‘Kargonuz var’ diyen dolandırıcılar, bir telefon numarası verdi. Bunun üzerine dolandırıcıların verdikleri numarayı arayan N.Ş. uzun süre karşı taraftan ses alamayınca bir süre sonra telefonu kapattı. Daha sonra faturasını kontrol eden vatandaş, 65 liralık bir tutarın faturaya yansıtıldığını gördü. Polis merkezine başvuran N.Ş. suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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