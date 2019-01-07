BURDUR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ortadoğu coğrafyasındaki halkların sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye. Türkiye ayakta, güçlü olursa bu coğrafyanın halkları da mutlu mesut ve müreffeh bir şekilde yaşar." dedi.



Kurtulmuş, Burdur'da partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentte olmaktan ve belediye başkan adaylarını takdim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Türkiye'nin yer aldığı coğrafya olan Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya için oyunlar oynandığını anlatan Kurtulmuş, bu oyunlar nedeniyle Suriye, Irak, Yemen ve Libya'nın parçalandığını ifade etti.



Orta Doğu coğrafyasındaki Türkler, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Yezidiler, Sünniler, Şiiler, hepsinin büyük bir sıkıntının içinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye. Türkiye ayakta, güçlü olursa bu coğrafyanın halkları da mutlu mesut ve müreffeh bir şekilde yaşar. Türkiye yeniden büyük bir ülke haline gelirse, bu coğrafyadaki hakkaniyet ve adalet yeniden tesis edilir. Bu coğrafyada insanlar hangi etnik kökenden olursa olsun başları dik geleceğe ümitle bakar hale gelirler." diye konuştu.



Mazlum milletlerin gözünün içine baktığı tek ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Kurtulmuş, mazlumların Türkiye'nin güçlü olmasını ve ayakları üzerinde durmasını istediğini kaydetti.



Kurtulmuş, bunun için 15 Temmuz gecesi sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde insanların ellerini açarak dua ettiklerini dile getirdi.



AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Kurtulmuş, "AK Parti, Türkiye'nin geçmişini geleceğe taşıyan, kökü mazide olan bir büyük dava, büyük istikamettir. AK Parti'nin bugün temsil ettiği Türkiye'nin medeniyet mücadelesinin özetidir." dedi.

AK Parti'nin milli ve yerli bir parti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin kökü bu topraklara aittir. 'Başkası ne der' endişesiyle hareket etmez, Allah'tan başka kimseden korkmaz. AK Parti kalkınmacıdır. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye'de her cumhurbaşkanı seçimi olay olurdu. Kötü komşu milleti ev sahibi yaptı. Millet, 'Sizin alavere dalavereyle cumhurbaşkanı seçmenizi istemiyorum, ben seçeceğim' dedi. İçerisinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti."



Kurtulmuş, konuşmasının ardından partisinin Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.

Kurtulmuş, partilerinden belediye başkanı seçileceklerden adil olmaları, makamlarının emanet olduğunu bilmelerini ve sadece millete sadakat duymaları istedi.

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