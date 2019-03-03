0553 313 94 23

"Bu coğrafyada her karar önemlidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bu coğrafyada hiçbir karar tesadüf olamaz, her karar önemlidir. Bizim her kararımız sadece siyaset yapma biçimimize değil, hayat biçimimize sirayet eder. Ya bunun bedelini öderiz ya da bunun mükafatını görürüz. Bu kadar açık ve nettir. 31 Mart seçimleri tam da böyle bir seçimdir"

03 Mart 2019 Pazar 20:31
"Bu coğrafyada her karar önemlidir"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyada hiçbir karar tesadüf olamaz, her karar önemlidir. Bizim her kararımız sadece siyaset yapma biçimimize değil, hayat biçimimize sirayet eder. Ya bunun bedelini öderiz ya da bunun mükafatını görürüz. Bu kadar açık ve nettir. 31 Mart seçimleri tam da böyle bir seçimdir." dedi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, Gençlik Parkı'nda Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen "Sandık Eğitimi" konulu programa katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin kendisini gençliğine götürdüğünü, kendisinin de gençlik yıllarında benzer programlar düzenlenmesine katkı verdiğini söyledi.

Soylu, kendisinin gençlik kollarından görev aldığı dönem ile bugünkü dönem arasında belirli farklar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben Doğru Yol Partisi'nde bulundum. Özellikle 1980 ve sonrasında çok dayak yemiş bir parti. Amerika'dan yemiş, askerden yemiş, şuradan yemiş buradan yemiş. Uslu bir çocuk haline gelmiş. 1980 ila 1987 arasında yasakların kalkması için Erbakan, Demirel, Türkeş yaptı, kısmen Ecevit yaptı. O dönem siyasetin hedefi, hayat standardı daha yükselsin, Türkiye'ye şunu yapalım, biraz muhalefetle beraber atışmalar, çatışmalardı. Yani bir siyaset yapma biçimiydi ama bugün çok farklı. Bugün en büyük avantaj Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği. Onu şöyle ifade etmem lazım, Recep Tayyip Erdoğan sadece siyaset yapma biçimi vaaz etmiyor. Aradaki fark şu, Recep Tayyip Erdoğan, bir hayat biçimi vaaz ediyor. Önemli bir şey söylüyorum. Sadece vaaz ettiği Türkiye'nin dünya ile rekabeti falan değil, Recep Tayyip Erdoğan her bireye bir şey vaaz ediyor. Kimine diyor ki 'sen sigara içme', kimine diyor ki 'bizim nesle ihtiyacımız var, çocuk yapın', kimine ahlaklı olmayı, kimine faziletli olmayı, kimine kadınlara ne kadar nezaketli davranması lazım gelindiğini, kimine gençleri önemsediğini, kimine toplumumuzun bütün taraflarının nasıl kucaklanması lazım geldiğini... Bir hayat biçimi vaaz ediyor."

- "Biz dünyada bizden umudu olan herkesin milletiyiz"

Soylu, 31 Mart'ta yapılacak seçiminin Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın kaderi açısından da önemli olduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyada hiçbir karar tesadüf olamaz, her karar önemlidir. Bizim her kararımız sadece siyaset yapma biçimimize değil, hayat biçimimize sirayet eder. Ya bunun bedelini öderiz ya da bunun mükafatını görürüz. Bu kadar açık ve nettir. 31 Mart seçimleri tam da böyle bir seçimdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti ile MHP'nin sadece Keçiören Belediye Başkanlığını kazanmak için bir araya gelmediğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yerel seçim elbette önemli, seçeceğimiz belediye başkanı önemli. Namus ehli olması, dürüst adam olması önemli, yetenekli olması önemli, çevre bilinci olması önemli, şehirciliği bilmesi önemli. Esas bizim bir araya gelmemizin sebebi, yedi yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeleri. Yapmadıkları kalmadı. Bir düşünün eğer Gezi olmasaydı Türkiye'ye gelecek uluslararası doğrudan yatırım miktarı ne kadar olurdu, kendi insanımız ne kadar ne kadar yatırım yapardı? İşsizlik ne kadar azalırdı? Eğer 17/25 olmasaydı, eğer 6-7 Ekim olmasaydı, eğer 15 Temmuz olmasaydı neler olurdu? Bu dönem rutin çalışmalarla geçirebileceğimiz bir dönem değil. Onun için ülkenin cumhurbaşkanı gece ikiye, üçe kadar çalışıyor. Açığımızı avlarlar, kararsızlığımızı, zafiyetimizi avlarlar. Biz sadece kendi topraklarımızın milleti değiliz. Biz başta İslam alemi olmak üzere dünyada bizden umudu olan herkesin milletiyiz. Eğer buna böyle bakarsak biz sonuç alabiliriz."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:31
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
    1. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    2. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'da..
    3. Milli karetecilerden 5 madalya
    4. Yüksekova’da kar yağışı
    5. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan..
    6. Recep Şentürk: 50 sene sonra..
    7. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    8. Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım..
    9. Fenerbahçe: "Şaşkınlıkla takip ettik"
    10. Liverpool, liderliği Manchester..
    11. Trump'a "adaleti engelleme" soruşturması
    12. Türkiye'deki Ukraynalılar, şenlikte..
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un..
    14. Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
    18. İzmir’de 19 yaşındaki genç kurşun..
    19. Merseyside derbisinde kazanan yok
    20. HDP Diyarbakır il binasına operasyon:..
    21. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    22. Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan..
    23. Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a..
    24. Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip..
    25. Parçalıyorlardı: 12 yaşındaki çocuğu..
    26. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 -..
    27. Üstüne basılan etlere el konuldu
    28. Galatasaray Erzurum'da dondu kaldı!
    29. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    30. KKTC'den acı haber! 1 askerimiz şehit..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var