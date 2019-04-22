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"Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:- "Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi değere sahip. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız"

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:31
"Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi değere sahip. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız." dedi.

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın GAP gezisi kapsamında turizm acenteleri sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda, tarihi ve kültürel yönden önemli zenginlikleri barındıran Diyarbakır'ın turizm açısından çok önemli bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kentin kültür, inanç ve gastronomi turizmi alanında tanıtılmaya açık çok fazla değeri bulunduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tescillenmesinin turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelerce tanınmasına çok önemli katkı sağladığını vurguladı.

Bağlıkaya, kentin 2018 yılında yüzde 40'a yakın bir artışla 400 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Diyarbakır, sahip olduğu tüm bu niteliklerle ülkemizin turizm açısından gelişmeye en açık kentlerinden biri konumunda. Biz de TÜRSAB olarak Diyarbakır turizminin gelişimi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Buradaki güzellikleri herkesin görmesi lazım"

Bölgede turizmin gelişmesinin hem kendileri hem de bölge için çok anlamlı sonuçlar doğuracağına işaret eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Turizmin gelişmesi demek Diyarbakır'ın gelişmesi demek, yüzlerce gencimize yeni bir iş imkanı, yeni bir bakış açısı kazandırmak demek. Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi değere sahip. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız. Buradaki güzellikleri kültürel ve tarihi değerleri, farklılıkları herkesin görmesi lazım. Hep birlikte bunun için çaba gösteriyoruz. Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şey turizm. Turizm Antalya, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar'dan çok daha fazla Diyarbakır'a lazım."

Bağlıkaya daha sonra turizm acente temsilcilerinin sorularını cevapladı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:31
  1. Diyarbakır
  2. Firuz Bağlıkaya
  3. Turizm

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