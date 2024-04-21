Bu çikolata bahçede yetişiyor! Deneyin diye paylaşımı yapıyoruz! Duyan şaşırıyor, köklü geçmişi var

Çikolata meyvesi, abanozgiller familyasından bir ağaç türüdür. Kara spot ismiyle de bilinen çikolata meyvesinin anavatnı Doğu Meksika, Orta Amerika ve Kolombiya'nın güneyidir. Tropikal bir meyve olan kara sapot ağacının yüksekliği, 25 metreye ulaşabilir. Dona karşı duyarlıdır. Trabzon hurması ile akraba olsa da, dayanıklılık yönünden daha az dayanıklıdır. Genç ağaçlar 0 dereceye, yetişkin ağaçlar ise -3 dereceye kadar dayanabildiği için, yetiştirme alanı kısıtlıdır. Ağaçtan iyi vir verim alabilmek için, en az 2 sene meyve fideleri aşılanmalıdır. Ağaçların tohumdan meyve verme evresine gelmesi, 5-6 seneyi bulabilir.

Çikolata meyvesinin rengi zeytinten sarı yeşile doğru döner. İnce kabuğunun altındaki meyve özü olgunlaşınca, beyazdan siyaha döner ve yenebilir hale gelir.

Çikolata Meyvesi Nerede Yetiştirilir?

Çikolata meyvesi Meksika ve Orta Amerika'ya özgüdür. 1920'li yıllarda Kaliforniya'da yetiştirilmeye çalışılmış ancak fideler soğuktan zarar görmüştür. Hawaii ve Florida'da denemeler başarılı olmuştur. Ayrıca Avustralya, Filipinler ve Madagaskar gibi tropikal iklimin hakim olduğu yerlerde de yetiştirilebilir. Ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde, özellikle Alanya ve Gazipaşa gibi soğuktan korumalı yerlerde yetiştirilebileceği düşünülse de, yetiştiriciliği yaygın değildir.

Çikolata tadındaki tropik meyve; "siyah sapote" artık Türkiye'de de yetişiyor. Anavatanı Meksika olan bu meyvenin tadı da, görünümü de çikolataya benziyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli çiftin 5 yılda büyüttüğü ağaç, ilk meyvelerini verdi.

Gazipaşalı çift 5 yıldır hobi amaçlı tropik meyve yetiştiriyor. Mango, pepino, pejoya ve altın çilek emekli çiftin bu bahçede yetişen tropik meyvelerden bazıları. Aralarında en ilginci ise siyah sapote; yani "çikolata meyvesi". Bu tropik meyvenin tadı çikolataya benziyor.

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Emekli öğretmen İzzet Akyol, "İçi çikolataya benzediği için çikolata meyvesi diyoruz. İçini açtığımız zaman da siyah çikolataya benzeyen bir renkte meyvemiz. Marketlerde satılan çikolatalardan farksız. Daha da lezzetli. Daha da doğal. En önemlisi hiçbir katkı maddesi yok." diye konuştu. Eşi Nalan Akyol ise, "İnternette gezinirken gördük. Baktık Türkiye'de yokmuş. Bir ağacını bulalım dedik. Sorduk soruşturduk ve aldık."dedi.

Siyah sapote, ayrıca A ve C vitaminleri yönünden de zengin bir meyve türü.

Çikolata Meyvesi Nasıl Yenir?

Çikolata meyvesi, muhallebi ve pudingi andıran kremsi ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Olgunlaşmamış ham kara sapot meyvesi, tahriş edici ve yakıcı olduğu için yenilmez. Meyvenin yenilebilmesi için, oda sıcaklığında 10 gün bekletilir ve olgunlaşması sağlanır. Olgunlaşmamış meyveler, Filipinler'de balık zehri olarak kullanılır.

Çikolata meyvesi genelde çiğ olarak yenir. Meyve ortadan ikiye bölünür ve bir kaşık yardımıyla deriden çıkarılır.

Tadı çikolatalı pudingi andıran meyve, doğrudan kaşıkla yenilebilir.

İsteğe göre smoothie ve milkshakelere eklenebilir.

Turta, kek gibi tariflerde, çikolata yerine kullanılır.

Lezzetini artırmak için, şeker, krema ve süt eklenerek de tüketilebilir.

Meyveyi ilk kez yiyenler, tadının olgun armut ve mango karışımına benzediği söylemiştir. Ancak bu karışıma tatlı ve zengin çikolata aroması da hakimdir. Ayrıca tadının çikolatalı pudinge çok benzediğini söyleyenler de mevcuttur.

Çikolata Meyvesinin faydaları nelerdir?

Çikolata meyvesi birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Kalp rahatsızlıkları, kabızlık, bronşit, astım, tansiyon, kolesterol ve daha birçok hastalığa karşı faydalı olduğu bilinmektedir. Birçok faydası olan çikolata meyvesi güzellik sektöründe de işe yaramaktadır.