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Bu çiçeği koparana 60 bin lira ceza veriliyor

Nesli tükenen bitkiler arasında yer alan ve 2016'da koruma altına alınan kum zambaklarını sökerek zarar verenlere 60 bin lira para cezası uygulanıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
Bu çiçeği koparana 60 bin lira ceza veriliyor

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere, çok yüksek idari para cezası uygulanıyor. 

"60 bin lira cezası var"

DKMP 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "2016 yılından itibaren kum zambaklarının korunmasına yönelik birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle soğanlarıyla birlikte bu bitkinin sökülmesi yasak ve böyle bir durumda Çevre Kanunu'na göre 60 bin lira cezası var” dedi. 

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kumzambaklarını, ticari amaçla bulundukları yerlerden sökenlere 60 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Sinop'ta, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ile Akliman Koyu, nadir görülen kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan söz konusu bitkinin neslinin devamı için Sinop'ta da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğünce bazı çalışmalar yürütülüyor. 

DKMP 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bu türler arasında özellikle dünya doğa koruma birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler var. Burada da özellikle Sinop ilimizde salep ve kum zambağı öncelikli türler arasında. Akliman mevkisinde sahil şeridi boyunca kum zambaklarını görebiliyoruz. Kum zambaklarınergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da biokaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz. Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şuan da yaklaşık 60 bin lira kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Mağduriyet yaşamamaları için bunların korunmasına dönük dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Şuan da uygulanan cezalar çok fazla. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" diye konuştu. 

Ankara’dan Sinop’a tatil için gelen Mehmet Uzun ise; "Kum zambağının endemik bir tür olduğunu biliyorum. Sadece belli bölgelerde yaşayan türlere endemik tür deniyor ama kum zambağını başka yerlerde de gördüm. Türkiye’de 4-5 tane yerde yetişen bir bitki. Cezasının olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu. 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
  1. Sinop
  2. Ankara
  3. çiçek
  4. Para cezası
  5. kum zambak

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