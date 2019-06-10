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Bu çay evinde her müşterinin kendine özel bardağı var

Erzurum’da bir çay ocağı işletmecisi, üzerinde müşterilerinin isimlerinin yazdığı bardaklarda çay servisi yapıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
Bu çay evinde her müşterinin kendine özel bardağı var

Erzurum’da bir çay ocağı işletmecisi, üzerinde müşterilerinin isimlerinin yazdığı bardaklarda çay servisi yapıyor.


Erzurum’un Yakutiye ilçesinde Bahadır Çay evinde 45 yaşındaki Ömer Kılıç, farklılık oluşturmak adına müşterilerinin isimlerinin yazdığı çay bardakları tasarladı. Çay sipariş veren her müşteriye isminin soy isminin yazdığı yada iş yerinin adı yazan bardaklarla servis yapıyor. İsmi yazılı bardaklarda ise başka müşteriye çay verilmiyor.


3 liraya yaptırdığı bardakların kırılması anında ise hemen yerine yenisi yapılıyor. Ücret talep etmeden tasarlanan bardakları gören müşteriler şaşkınlığını gizleyemiyor.


Müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu 250 bardağı yaptırdığı özel rafa dizen Kılıç, dışarıdan gelen müşterilere ise üzerinde çay evinin ismi yazlı bardaklarda çay veriyor.


Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için böyle bir şey yaptığını ifade eden Kılıç, "15 yıl önce bu işe başlarken farklı olmasını istedim. Buradaki müşterilerimizin kaliteli insanlar olmasından dolayı böyle bir karar aldım. Müşterilerim ilk gördüğünde biraz şaşırdılar ama güzel tepki verdiler” dedi.


Ayrıca bardakların ününü sosyal medyadan duyan müşteriler ise çay içmek için çay evine geliyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
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