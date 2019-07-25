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Bu çarşıdaki tüm esnaf kadın

Sivas’ın Divriği ilçesinde açılışı yapılan çarşının esnafları tamamen kadınlardan oluşuyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
Bu çarşıdaki tüm esnaf kadın

Sivas’ın Divriği ilçesinde açılışı yapılan çarşının esnafları tamamen kadınlardan oluşuyor.


Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Huma Hatun Çarşısı Divriği Kaymakamlığı ve Divriği Belediye Başkanlığının himayesindeHami Hatun Vakfı tarafından, Divriği ilçesinin tarihi mimari özelliklerine uygun olarak restore edildi. Restore edilen çarşıdaki dükkanlar Mengücek Vakfı tarafından kiralanarak Divriğili ev hanımların kullanımına veridi.İlçeye has yemeklerin, el sanatlarının, kültürel ürünlerin satışa sunulacağı çarşı geçtiğimiz gün düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, İlçe Kaymakamı Mehmet Öztabak, İlçe Belediye Başkanı Hakan Gök, projede büyük katkıları bulunan Mengücek Vakfı Başkanı Mahir Tevruz ve çok sayıda kişi katıldı.



Hep bir ağızdan ahi kadın yemini ettiler


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından çarşı esnafı olan kadınlar, çarşının ortasına kurulan sinilere el basarak ahi kadın yemini yaptılar. Açılış törenine damgasını vuran yemin katılımcıların ilgisini çekti.Yeminin ardından davetliler dükkanları gezerek ikramları kabul etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
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