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"Bu çapulculara asla fırsat vermeyecekler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Biz bundan sonra şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde asla terör propagandasına, yandaşlığına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra devletimiz, güvenlik güçlerimiz, siyasetçilerimiz, yerel yöneticilerimiz her zaman sizin yanınızda olacak. Bu çapulculara asla fırsat vermeyecekler"- "Buralarda hendekler kazarak terör estirmeye çalıştılar. Sizleri tehditle şantajla yönetmeye çalıştılar ama biz bunlara asla müsaade edemezdik ve müsaade etmedik de gereğini yaptık"

17 Mart 2019 Pazar 18:47
"Bu çapulculara asla fırsat vermeyecekler"

BATMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bundan sonra şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde asla terör propagandasına, yandaşlığına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra devletimiz, güvenlik güçlerimiz, siyasetçilerimiz, yerel yöneticilerimiz her zaman sizin yanınızda olacak. Bu çapulculara asla fırsat vermeyecekler." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Varank, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Beşiri ve İkiköprü beldesinde partisinin seçim lokali açılışlarını gerçekleştirdi.

Varank, İkiköprü beldesindeki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yıllarca ayrımcılık politikalarının uygulandığını ve bu ayrımcılık politikalarını istismar edenlerin bu zeminin üstünde siyaset yapanlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke genelinde kardeşliği sağlamak için 2002 yılından bu yana çaba gösterdiğini vurgulayan Varank, "Türkiye'de kimsenin cesaret etmediği adımları Cumhurbaşkanımız büyük bir cesaretle attı. Ayrımcılık, ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Bu ülkede kardeşlik hukukunu tesis etti. Biz bunları yaparken maalesef istismar siyasetini sürdürmek isteyenler oldu. Birtakım fırsatçılar çıktı." şeklinde konuştu.

- "Sizin geleceğinizi çaldılar"

Vatandaşın vergilerini, hizmet için gönderdikleri paraları Kandil'e peşkeş çekmek isteyenlerin olduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Buradaki kardeşlerimiz batıda diğer insanlar hangi imkanlarla yaşıyorsa doğudaki kardeşlerimiz de aynı imkanlarla yaşasın diye bu kaynakları bu bölgelere gönderdik. Maalesef bazıları hem o kaynakları Kandil'e peşkeş çektiler hem sizin çocuklarınızı hem de sizin geleceğinizi çaldılar. Bunu da sizin paralarınızla yaptı. Bunlar o kadar azdılar ki 6-7 Ekim olaylarında bölgemizi, şehirlerimizi ateş çukuruna çevirmeye çalıştılar. Buralarda hendekler kazarak terör estirmeye çalıştılar. Sizleri tehditle şantajla yönetmeye çalıştılar ama biz bunlara asla müsaade edemezdik ve müsaade etmedik de gereğini yaptık."

- "Kaynakları sizlere geri döndürdük"

Varank, kaynakları yeniden vatandaşa yönelttiklerini aktararak, "Sizler için kullanılması gereken kaynakları sizlere geri döndürdük. Biz bundan sonra şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde asla terör propagandasına, yandaşlığına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra devletimiz, güvenlik güçlerimiz, siyasetçilerimiz, yerel yöneticilerimiz her zaman sizin yanınızda olacak. Bu çapulculara asla fırsat vermeyecekler." ifadelerini kullandı.

Batman'a 16 yılda 15.6 milyar liralık yatırım yaptıklarını işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Tek derdimiz hizmet, sizlerin hizmetkarı olmak ama bunu yapabilmemiz için mutlaka yerelde uyumlu çalışabileceğimiz belediyelerin olması gerek. Biz iştiyakla, heyecanla telefonu kaldırdığımız zaman, karşımızda hizmet için aynı iştiyakı duyan belediye başkanlarını görmek istiyoruz. Maalesef bazıları bu konuda sınıfta kalıyorlar. Hizmet etmeyi zul addediyorlar. merkezi hükümetin yaptığı işlere katkı sağlamayı zul addediyorlar. Hatta onlara takoz oluyorlar."


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:47
  1. Batman
  2. ikiköprü beldesi
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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